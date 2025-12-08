قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج

مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
عبد الفتاح تركي

التهاب الجيوب الأنفية .. أورد موقع “أبونيت.دي” أن التهاب الجيوب الأنفية عادة ما يحدث بعد الإصابة بنزلة برد؛ إذ يُصاب الغشاء المخاطي في الجيوب الأنفية بالالتهاب.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الوجه يحتوي على كثير من التجاويف المملوءة بالهواء، مشيرًا إلى أن الجيوب الأنفية تشمل الجيوب الفكية والجيوب الأمامية والجيوب الغربالية والجيوب الوتدية.

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

وتتصل هذه الجيوب بالتجويف الأنفي عبر ممرات ضيقة، وهي مبطنة بغشاء مخاطي.

وإذا تورم هذا الغشاء المخاطي بسبب الالتهاب، فلا يمكن تصريف الإفرازات بشكل صحيح، وتتراكم في الجيوب الأنفية مسببةً الألم الضاغط المعتاد، والذي غالبا ما يزداد سوءا عند الانحناء.

انسداد الأنف

وتشمل أعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية زيادة كثافة المخاط الأنفي وانسداد الأنف وألمًا خفيفًا في الوجه، لا سيما في منطقة الخد، بحسب دي بي إيه.

وأشار “أبونيت.دي” إلى أن استنشاق البخار الساخن يعد علاجا منزليا بسيطا؛ حيث إنه يُرطب الأغشية المخاطية ويُخفف الضغط.

أدوية لتخفيف الاحتقان

يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية بواسطة البخاخات أو الأقراص، التي تعمل على تخفيف الاحتقان؛ حيث إنها تساعد على تصريف المخاط، ومن ثم تحسين التنفس.

ومع ذلك، يجب استخدام هذه الأدوية لبضعة أيام فقط، كما يُوصي الأطباء باستخدام البخاخات الخالية من المواد الحافظة.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

كما تُخفّف مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين وحمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين) والديكلوفيناك والباراسيتامول (الأسيتامينوفين) الأعراض الحادة بشكل موثوق، مع مراعاة عدم تناولها لفترة طويلة.

وإذا تكررت الإصابة بالالتهاب أكثر من أربع مرات سنويا، يُطلق الأطباء عليها اسم التهاب الجيوب الأنفية المتكرر.

وفي هذه الحالة، تُستخدم بخاخات الكورتيزون الأنفية لتخفيف الالتهاب.

وينطبق هذا أيضًا إذا كانت الحساسية هي السبب.

الجراحة

وإذا استمرت الأعراض، فقد تكون الجراحة مفيدة؛ حيث يقوم الطبيب بتوسيع الممرات الضيقة بين الجيوب الأنفية والأنف لتقليل تراكم المخاط.

الجيوب الأنفية

ويتم علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن بشكل مُشابه للنوع المتكرر؛ إذ يتم استخدام بخاخات الكورتيزون الأنفية في هذه الحالة أيضا، كما يمكن أن يُخفف غسل الأنف بالمحاليل الملحية الأعراض بشكل كبير.

وفي بعض الحالات، يمكن أيضًا تجربة المضادات الحيوية، وإذا فشلت جميع هذه الإجراءات، تبقى الجراحة هي الملاذ الأخير.

الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية أدوية لتخفيف الاحتقان انسداد الأنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

سرطان الرئة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بسرطان الرئة

كرات اللحمة

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

نزلات البرد

طرق الوقاية من نزلات البرد

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد