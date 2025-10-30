قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
أبو العينين: الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية
أبو العينين: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة جديدة عن عظمة مصر للعالم
أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص
أبو العينين: مصر الحديثة تكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي
أبو العينين: المشاركة الواسعة في مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة تعكس وعي المصريين
أبو العينين: القائمة الوطنية تضم نخبة من الكفاءات وتجسد الحراك السياسي الواعي
وزير السياحة والآثار: إنجاز المتحف المصري لا يمكن كان هيتم إلا بدعم الرئيس السيسي
قيادي سوداني: ما يحدث في الفاشر تطهير عرقي وجريمة مروعة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع
فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي
وزير السياحة يمازح أسامة كمال: اللي أنت عايز تعرفه مش هقولك عليه.. فيديو
زيت النعناع الحل السحري الجيوب الأنفية

زيت النعناع
زيت النعناع

 يعد زيت النعناع من المواد الطبيعية المفيدة للجسم. 

ووفقا لما جاء في موقع

draxe نكشف لكم زيت قادر على العناية 
بالجيوب الأنفية والمساعدة التنفسية.

يمكن أن يساعد العلاج العطري بالنعناع على فتح الجيوب الأنفية وتخفيف حكة الحلق. فهو يعمل كمقشع منعش، ويساعد على فتح مجاري الهواء، وطرد المخاط، وتقليل الاحتقان.

وهو أيضًا أحد أفضل الزيوت العطرية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والتهاب الجيوب الأنفية والربو والتهاب الشعب الهوائية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

تظهر الدراسات المعملية أن المركبات الموجودة في زيت النعناع لها خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للفيروسات ومضادة للأكسدة، مما يعني أنها قد تساعد أيضًا في مكافحة الالتهابات التي تؤدي إلى أعراض تتعلق بالجهاز التنفسي.

امزج زيت النعناع مع زيت جوز الهند وزيت الأوكالبتوس لتحضير مرهم بخار منزلي .

يمكنك أيضًا نشر خمس قطرات من النعناع أو وضع قطرتين أو ثلاث قطرات موضعيًا على صدغيك وصدرك ومؤخرة رقبتك.
 

زيت النعناع النعناع فوائد زيت

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

اعتراض وتدمير 24 طائرة مسيّرة

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 24 طائرة مسيّرة أطلقتها القوات الأوكرانية

ترامب والرئيس الصيني

صفقة مفصلية.. ترامب وشي يتفقان على خفض الرسوم عن الصين مقابل كبح تجارة الفنتانيل

وزير الخارجية القطري

وزيرا الخارجية القطري والأمريكي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

