زيت النعناع الحل السحري الجيوب الأنفية

يعد زيت النعناع من المواد الطبيعية المفيدة للجسم.

ووفقا لما جاء في موقع

draxe نكشف لكم زيت قادر على العناية

بالجيوب الأنفية والمساعدة التنفسية.

يمكن أن يساعد العلاج العطري بالنعناع على فتح الجيوب الأنفية وتخفيف حكة الحلق. فهو يعمل كمقشع منعش، ويساعد على فتح مجاري الهواء، وطرد المخاط، وتقليل الاحتقان.

وهو أيضًا أحد أفضل الزيوت العطرية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والتهاب الجيوب الأنفية والربو والتهاب الشعب الهوائية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

تظهر الدراسات المعملية أن المركبات الموجودة في زيت النعناع لها خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للفيروسات ومضادة للأكسدة، مما يعني أنها قد تساعد أيضًا في مكافحة الالتهابات التي تؤدي إلى أعراض تتعلق بالجهاز التنفسي.

امزج زيت النعناع مع زيت جوز الهند وزيت الأوكالبتوس لتحضير مرهم بخار منزلي .

يمكنك أيضًا نشر خمس قطرات من النعناع أو وضع قطرتين أو ثلاث قطرات موضعيًا على صدغيك وصدرك ومؤخرة رقبتك.

