قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
سقوط أمطار.. الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن

بعد الهبوط الأخير سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الاثنين 15 ديسمبر 2025
بعد الهبوط الأخير سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الاثنين 15 ديسمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه .. واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وذلك بعد الهبوط الأخير الذي شهده سعر صرف العملة الأمريكية.

وأظهرت آخر التحديثات المعلنة على شاشات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية ثبات الأسعار دون تغييرات جديدة، وهو ما جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف، خاصة في ظل المتابعة اليومية لتحركات الدولار وتأثيرها المباشر على الأسعار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار في مصر

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

حافظ سعر الدولار اليوم على مستوياته المسجلة في البنوك المصرية خلال تعاملات الاثنين 15 ديسمبر 2025، ليعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.53 جنيه للبيع و47.43 جنيه للشراء، وهو السعر ذاته الذي يعكس استقرارًا مقارنة بالتعاملات السابقة، ويؤكد استمرار حالة التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.39 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث رسمي معلن، ويُعد هذا السعر مرجعًا رئيسيًا لحركة أسعار الصرف داخل البنوك، كما يعكس متوسط التعاملات في السوق الرسمية ويعطي مؤشرًا واضحًا على اتجاه العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

سعر الدولار

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، ليواصل البنك عرضه للأسعار المستقرة دون تغيير، وهو ما يهم قطاعًا كبيرًا من العملاء نظرًا لانتشار فروع البنك الأهلي واعتماد عدد كبير من المواطنين عليه في معاملاتهم المصرفية اليومية.

سعر الدولار داخل بنك مصر

سجل سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم نحو 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، ليتطابق مع السعر المعلن في البنك الأهلي المصري، ويعكس ذلك حالة من التوافق السعري بين البنوك الحكومية الكبرى في مصر خلال تعاملات اليوم.

الدولار

سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية اليوم إلى 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع، وهو مستوى يقل نسبيًا عن بعض البنوك الأخرى، ما يجعله محل اهتمام المتابعين لحركة الأسعار الباحثين عن فروق بسيطة في سعر الصرف بين بنك وآخر.

سعر الدولار داخل المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار داخل المصرف المتحد في مصر اليوم نحو 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، ليستمر المصرف في تقديم السعر ذاته المسجل في عدد من البنوك الكبرى، بما يعكس استقرار السياسة التسعيرية خلال تعاملات اليوم.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار داخل بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم نحو 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، وهو سعر قريب من متوسط السوق المصرفية، ويؤكد بدوره استمرار الاستقرار دون تحركات ملحوظة في سعر صرف الدولار.

سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي اليوم نحو 47.41 جنيه للشراء و47.51 جنيه للبيع، ليحافظ البنك على مستويات متقاربة مع باقي البنوك الخاصة، وسط متابعة مستمرة من عملائه لتحركات أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار داخل بنك البركة

بلغ سعر الدولار داخل بنك البركة اليوم نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، وهو ما يعكس التزام البنك بالأسعار المستقرة المتداولة داخل السوق المصرفية المصرية خلال تعاملات الاثنين.

الجنيه امام الدولار

سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي اليوم نحو 47.41 جنيه للشراء و47.51 جنيه للبيع، ليستمر البنك في عرض أسعار متوافقة مع متوسط السوق، ما يعزز حالة الثبات التي تشهدها العملة الأمريكية أمام الجنيه.

سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني اليوم نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، ليختتم مشهد الأسعار داخل البنوك بحالة من التقارب الواضح، ويؤكد استمرار الاستقرار بعد الهبوط الأخير الذي شهده سعر الدولار خلال الفترة الماضية.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 حالة من الهدوء في سوق الصرف، في ظل التزام البنوك المعلنة بأسعار شبه موحدة، وهو ما يمنح المتعاملين قدرًا من الطمأنينة عند اتخاذ قراراتهم المالية، خاصة مع استمرار المتابعة اليومية لتحركات الدولار وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية داخل مصر.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار الآن في مصر أسعار العملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

أحمد المنطاوي

كان بنا وبينه دقائق حياة.. أصدقاء ضحية الجيم في كفر الشيخ يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

حسام حسن

تعرف على أبرز أرقام منتخب مصر التاريخية في أمم أفريقيا

محافظ الغربية

الغربية تضع لمساتها الأخيرة على حديقة الأندلس.. والجندي: تذليل معوقات المرافق تمهيدًا لافتتاح أكبر متنفس أخضر بالمحافظة

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد