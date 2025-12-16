بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن

سعر الدولار الآن أمام الجنيه .. واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وذلك بعد الهبوط الأخير الذي شهده سعر صرف العملة الأمريكية.

وأظهرت آخر التحديثات المعلنة على شاشات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية ثبات الأسعار دون تغييرات جديدة، وهو ما جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف، خاصة في ظل المتابعة اليومية لتحركات الدولار وتأثيرها المباشر على الأسعار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

واقرأ أيضًا:

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

حافظ سعر الدولار اليوم على مستوياته المسجلة في البنوك المصرية خلال تعاملات الاثنين 15 ديسمبر 2025، ليعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.53 جنيه للبيع و47.43 جنيه للشراء، وهو السعر ذاته الذي يعكس استقرارًا مقارنة بالتعاملات السابقة، ويؤكد استمرار حالة التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.39 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث رسمي معلن، ويُعد هذا السعر مرجعًا رئيسيًا لحركة أسعار الصرف داخل البنوك، كما يعكس متوسط التعاملات في السوق الرسمية ويعطي مؤشرًا واضحًا على اتجاه العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، ليواصل البنك عرضه للأسعار المستقرة دون تغيير، وهو ما يهم قطاعًا كبيرًا من العملاء نظرًا لانتشار فروع البنك الأهلي واعتماد عدد كبير من المواطنين عليه في معاملاتهم المصرفية اليومية.

سعر الدولار داخل بنك مصر

سجل سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم نحو 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، ليتطابق مع السعر المعلن في البنك الأهلي المصري، ويعكس ذلك حالة من التوافق السعري بين البنوك الحكومية الكبرى في مصر خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية اليوم إلى 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع، وهو مستوى يقل نسبيًا عن بعض البنوك الأخرى، ما يجعله محل اهتمام المتابعين لحركة الأسعار الباحثين عن فروق بسيطة في سعر الصرف بين بنك وآخر.

سعر الدولار داخل المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار داخل المصرف المتحد في مصر اليوم نحو 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، ليستمر المصرف في تقديم السعر ذاته المسجل في عدد من البنوك الكبرى، بما يعكس استقرار السياسة التسعيرية خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار داخل بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم نحو 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، وهو سعر قريب من متوسط السوق المصرفية، ويؤكد بدوره استمرار الاستقرار دون تحركات ملحوظة في سعر صرف الدولار.

سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي اليوم نحو 47.41 جنيه للشراء و47.51 جنيه للبيع، ليحافظ البنك على مستويات متقاربة مع باقي البنوك الخاصة، وسط متابعة مستمرة من عملائه لتحركات أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار داخل بنك البركة

بلغ سعر الدولار داخل بنك البركة اليوم نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، وهو ما يعكس التزام البنك بالأسعار المستقرة المتداولة داخل السوق المصرفية المصرية خلال تعاملات الاثنين.

سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي اليوم نحو 47.41 جنيه للشراء و47.51 جنيه للبيع، ليستمر البنك في عرض أسعار متوافقة مع متوسط السوق، ما يعزز حالة الثبات التي تشهدها العملة الأمريكية أمام الجنيه.

سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني اليوم نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، ليختتم مشهد الأسعار داخل البنوك بحالة من التقارب الواضح، ويؤكد استمرار الاستقرار بعد الهبوط الأخير الذي شهده سعر الدولار خلال الفترة الماضية.

يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 حالة من الهدوء في سوق الصرف، في ظل التزام البنوك المعلنة بأسعار شبه موحدة، وهو ما يمنح المتعاملين قدرًا من الطمأنينة عند اتخاذ قراراتهم المالية، خاصة مع استمرار المتابعة اليومية لتحركات الدولار وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية داخل مصر.