قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نمساوية تنتحل صفة ساحرة شامانية لسرقة 11 مليون دولار وتصبح مطلوبة دوليا

نمساوية تنتحل صفة "ساحرة شامانية" لسرقة 11 مليون دولار وتصبح مطلوبة دولياً
نمساوية تنتحل صفة "ساحرة شامانية" لسرقة 11 مليون دولار وتصبح مطلوبة دولياً
رينال عويضة
  • شبكة الاحتيال العائلية: ماريانا ميخائيلوفيتش وابنتها تستهدفان الثريات الأوروبيات بالخرافات وتتسببان في خسائر بعشرات الملايين.
  •  استغلال الخوف من الموت والمرض: المشتبه بها تروّع ضحاياها بـ "رؤى" عن وفاة الأحباء لإقناعهم بالتخلي عن مجوهراتهم.
  •  غنائم ضخمة: العثور على 25 كغم من الذهب في منزل العائلة بعد اعتقال ثلاثة من أفرادها، فيما لا تزال الرأس المدبرة هاربة.        أعلنت السلطات الأوروبية عن تفاصيل مثيرة للقلق تتعلق بعملية احتيال دولية واسعة النطاق، تجاوزت الخسائر المالية فيها حاجز الـ 11 مليون دولار أمريكي. وتتمركز القضية حول امرأة نمساوية، تُدعى ماريانا ميخائيلوفيتش (44 عاماً)، نجحت في انتحال صفة "ساحرة شامانية" ذات قوى خارقة للاحتيال على ما لا يقل عن 19 ضحية من النساء الثريات في النمسا وألمانيا على مدى عقد 

الأسلوب الإجرامي: "تطهير" المجوهرات الملعونة

اعتمدت ماريانا ميخائيلوفيتش على استغلال الضعف الإنساني والخرافات المتأصلة لدى ضحاياها. 

عملت ميخائيلوفيتش وابنتها آنا (19 عاماً) كفريق منظم، حيث كانتا تبحثان عن سيدات ثريات في شوارع ميونيخ وفيينا، لتبدآن ببيع قصص معقدة ومخيفة حول "الأرواح الشريرة" و"اللعنات" التي تسكن مجوهراتهن وأملاكهن الثمينة.

الفرضية الأساسية للاحتيال كانت أن المجوهرات النفيسة التي تمتلكها الضحية هي مصدر جميع مشكلاتها وسوء حظها، بل وتهديد لحياة أحبائها. وللتخلص من هذه الأرواح، كان لا بد من إجراء "طقوس تطهير شامانية" مكلفة لا يمكن أن يقوم بها إلا ماريانا وحدها.

الابتزاز العاطفي والترويع

أظهرت وثائق المدعين النمساويين أن ميخائيلوفيتش لم تعتمد فقط على الخرافة، بل لجأت إلى الابتزاز العاطفي والترويع النفسي. كانت تحتال على الضحايا من خلال ادعاء رؤية "رؤى" لأحبائهن وهم يعانون من أمراض مميتة أو يواجهون حوادث مأساوية وشيكة. هذه التهديدات كانت تهدف إلى شل قدرة الضحية على التفكير المنطقي، وإقناعها بأن حياتها وحياة عائلتها مرتبطة بضرورة التخلي الفوري عن المجوهرات والأموال "لأداء الطقوس".

وبمجرد أن تستولي ماريانا وآنا على الأموال والمجوهرات، كانتا تقطعان جميع الاتصالات بالضحايا وتختفيان، تاركتين وراءهما ضحايا مفلسين ومصدومين.

ضحايا بمبالغ تجاوزت التوقعات

الخسائر المالية التي تكبدتها الضحايا كانت مذهلة. فقد دفعت إحدى الضحايا أكثر من 673,734 دولاراً اقتناعاً منها بأنها "مسكونة بالأرواح الشريرة". 

وفي حالة أخرى، دفعت امرأة مبلغاً كبيراً (65,762 دولاراً) على أمل أن تتمكن ماريانا من علاج مرض السرطان الذي كانت تعاني منه.

 وفي نهاية مأساوية، توفيت هذه المرأة نتيجة لمرضها، مما يوضح الأبعاد الإنسانية القاسية لهذه الجريمة التي لم تقتصر على الخسائر المالية فقط.

وبحسب السلطات، فإن المبلغ الإجمالي المسلوب من 19 ضحية موثقة تجاوز 11 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات العشر التي نشطت فيها الشبكة الإجرامية.

المداهمة وعائلة متورطة

بعد جهود تحقيق مكثفة، داهمت الشرطة النمساوية منزل ميخائيلوفيتش في فيينا.

 وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة من أفراد العائلة المتورطين، وهم الابنة آنا، وزوج ماريانا (48 عاماً)، وابنها (29 عاماً)، للاشتباه في تورطهم في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال.

وكشفت المداهمة عن حجم الثروة الهائلة التي راكمتها العائلة بطرق غير مشروعة، حيث عثرت الشرطة على كميات ضخمة من الممتلكات المسلوبة، بما في ذلك 25 كيلوغراماً من سبائك الذهب، وساعات فاخرة، وخواتم زواج، وحزم نقدية كبيرة بالعملات السويسرية والأمريكية.

فيما يبقى التحدي الأكبر هو القبض على الرأس المدبرة، ماريانا ميخائيلوفيتش، التي لا تزال هاربة وتعد من أكثر المجرمين المطلوبين حالياً في أوروبا. 

هذه الحادثة تسلط الضوء على هشاشة بعض الضحايا أمام جرائم الاحتيال التي تستغل المعتقدات، وتؤكد على ضرورة رفع الوعي ضد الأساليب الإجرامية التي تتخفى وراء ستار الروحانيات الزائفة.


 

ساحره نمساويه نصب واحتيال ساحره شامانيه رينال عويضه سرقه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

ترشيحاتنا

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجّه رسالة غامضة: صلوا الأرحام واتعلموا من اللي فات

نجلاء بدر

نجلاء بدر: ثم يعوضك الله كأنك لم تخسر شيئا

نهال طايل

فنان محترم وخلوق.. نهال طايل تدعم أحمد السقا في أزمته الأخيرة

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد