سموحة يحقق الفوز على سبورتنج في دوري السوبر لكرة السلة

​حقق فريق كرة السلة رجال بنادي سموحة فوزًا مستحقًا على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة (82-79) في إطار ثاني مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر للموسم الحالي.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، وحسمها فريق سموحة لصالحه في الأوقات النهائية ليواصل المنافسة بقوة في البطولة.

​ويقود الجهاز الإداري والفني لسلة رجال سموحة كل من:

​رئيس الجهاز: دكتور "أيمن الكيكي"

​المدير الفني: كابتن "أشرف توفيق"

​مدرب عام: كابتن "أيمن مطراوي"

​مدرب: كابتن "أشرف ربيع"

​المدير الإداري: كابتن "عماد هاشم"

​نائب المدير الإداري: كابتن "إسلام حبشي"

​إداري: كابتن "محمد عليوه"

​طبيب: دكتور "محمد رضوان"

​مدرب أحمال: دكتور "محمد محرم"

​محلل أداء وإحصاء: كابتن "أحمد محمد واعر"

​مدلك: كابتن "محمد عبد الرازق"

​مهمات وتصوير: كابتن "حماده عبد العزيز"