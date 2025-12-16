سموحة يحقق الفوز على سبورتنج في دوري السوبر لكرة السلة

حقق فريق كرة السلة رجال بنادي سموحة فوزًا مستحقًا على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة (82-79) في إطار ثاني مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر للموسم الحالي.
جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، وحسمها فريق سموحة لصالحه في الأوقات النهائية ليواصل المنافسة بقوة في البطولة.
ويقود الجهاز الإداري والفني لسلة رجال سموحة كل من:
رئيس الجهاز: دكتور "أيمن الكيكي"
المدير الفني: كابتن "أشرف توفيق"
مدرب عام: كابتن "أيمن مطراوي"
مدرب: كابتن "أشرف ربيع"
المدير الإداري: كابتن "عماد هاشم"
نائب المدير الإداري: كابتن "إسلام حبشي"
إداري: كابتن "محمد عليوه"
طبيب: دكتور "محمد رضوان"
مدرب أحمال: دكتور "محمد محرم"
محلل أداء وإحصاء: كابتن "أحمد محمد واعر"
مدلك: كابتن "محمد عبد الرازق"
مهمات وتصوير: كابتن "حماده عبد العزيز"