اليوم.. مصر تواجه نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب نيجيريا، في إطار البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة للاستفادة فنيا من ودية نيجيريا، باعتبارها التجربة الوحيدة قبل انطلاق مشوار المنتخب في البطولة القارية، حيث انطلق معسكر المنتخب في 3 ديسمبر الجاري بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ودمجهم في أجواء المنافسات، إلى جانب تطبيق الأفكار الخططية والجمل التكتيكية التي يسعى الجهاز الفني للاعتماد عليها خلال البطولة.

واختتم منتخب مصر تدريباته مساء الإثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادًا للمباراة الودية التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دعمًا للجهاز الفني واللاعبين قبل الاستحقاق القاري.

وفي سياق متصل، حدد الجهاز الفني موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى مدينة أغادير المغربية في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، وذلك عقب الانتهاء من مواجهة نيجيريا، لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وتعد مواجهة نيجيريا محطة مهمة أمام حسام حسن لاختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على التشكيل الأنسب، قبل انطلاق البطولة القارية التي يسعى خلالها المنتخب المصري للظهور بشكل قوي والمنافسة على اللقب.