الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
احذر نفخ الإطارات إلى الرقم المذكور على الإطار (PSI).. إليك السبب

عزة عاطف

عندما يلاحظ السائق انخفاض ضغط الإطارات، يكون أول ما يتبادر إلى ذهنه هو البحث عن رقم ضغط الهواء (PSI) المكتوب على جدار الإطار الجانبي. 

هذا الرقم، الذي يبدو كدليل واضح، هو في الحقيقة أحد أخطر الأمور الشائعة في صيانة السيارات، وقد يؤدي نفخ الإطار بناءً عليه إلى تعريضه لضغط زائد يهدد سلامة القيادة.

ما هو الرقم الموجود على إطار السيارة؟ 

تبين أن الرقم الموجود على الإطار هو الحد الأقصى وليس الضغط الموصى به. 

ويكمن الخطأ في قراءة الملصق على الإطار بشكل خاطئ. 

في الواقع، لا يشير الرقم المطبوع بجوار كلمة "PSI" على الإطار إلى ضغط التشغيل الأمثل، بل يشير عادةً إلى "Max PSI" أو "Maximum PSI". 

يمثل هذا الرقم الحد الأقصى لضغط الهواء الذي تم تصميم الإطار لتحمله بأمان تحت أقصى حمولة له.

ويعد هذا الحد الأقصى أعلى بكثير من الضغط الذي يجب أن يعمل به الإطار تحت ظروف القيادة اليومية العادية، ولذلك فإن تجاوز هذا الحد أو حتى الوصول إليه قد يؤدي إلى الإفراط في نفخ الإطار، وهو ما يقلل من تماسك الإطار بالطريق ويعرض السائق للخطر.

أين تجد ضغط الإطارات الصحيح؟

إذا كان الرقم على الإطار خاطئاً، فالمفتاح يكمن في الرجوع إلى الملصق المخصص لضغط الإطارات الذي توفره الشركة المصنعة للسيارة. 

عادة ما يتم تثبيت هذا الملصق داخل إطار باب السائق، أو على غطاء خزان الوقود، أو في صندوق القفازات. 

يحدد هذا الملصق الضغط الأمثل لـ PSI لكل من الإطارات الأمامية والخلفية، ويأخذ في الاعتبار وزن السيارة وتوزيع الحمولة وحجم الإطارات الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

مخاطر الإفراط في نفخ الإطار

عندما يتم نفخ الإطار بضغط أعلى من الضغط الموصى به، فإن ذلك يؤدي إلى عواقب سلبية على السلامة والأداء. 

أولاً، يحدث انخفاض في التماسك حيث يصبح الإطار صلبًا جدًا، وتقل مساحة التلامس الفعالة بين الإطار والطريق، مما يضعف قدرة السيارة على الفرملة والتحكم. 

ثانيًا، يؤدي الضغط الزائد إلى تآكل مركزي غير متساوٍ حيث يتآكل الجزء المركزي من مداس الإطار بشكل أسرع من الأطراف. 

وأخيرًا، تصبح القيادة غير مريحة ويزيد اهتزاز السيارة نتيجة ضعف قدرة الإطار على امتصاص الصدمات الصغيرة.

