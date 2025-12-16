جمعية المؤلفين والملحنين تعلن وفاة محسن درويش

نشرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل خبر وفاة محسن درويش، أحد أعضاء الجمعية، وقدمت لاسرته التعازي.

وكتبت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : يتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرة محسن درويش أحد أعضاء الجمعية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله بأفضل قبول.

استقالة محمود الخيامي

من ناحية اخرى كشف الملحن محمود الخيامي، عن تقدمه باستقالة من جمعية المؤلفين والملحنين.

وكتب محمود الخيامي بوست عبر حسابه الخاص على فيسبوك قائلًا: النهاردة تقدمت بالاستقالة من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ساسيرو، وبعد معاناة مع نفسي وتردد فظيع أخذت القرار النهائي بعون الله، ولا أحمل غير كل حب وود واحترام لكل أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين، في انتظار موافقة مجلس الإدارة على الاستقالة.

وأضاف: أعتذر بشدة لـ زملائي الذين كانوا يطالبونني بالتقدم للانتخابات، وأرجو عدم الاتصال وأعتذر بشدة عن عدم الرد، الموضوع إن شاء الله منتهي وأنا أريد خوض تجربة شخصية جديدة في محاولة تحصيل الحقوق الخاصة بي، وإن شاء الله أقدر أعمل ده لوحدي، بشكر مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مدحت العدل.

وتابع: أشكر كل أعضاء مجلس الإدارة، وفي انتظار تفعيل الاستقالة والموافقة عليها إن شاء الله تعالى.. والله الموفق.