24 ديسمبر.. على الحجار يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

يحيى الفنان على الحجار حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي يوم 24 ديسمبر الحالي وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

علي الحجار بدار الأوبرا

ومن ناحية أخرى شهدت أروقة مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية لحظة إنسانية مؤثرة، عندما لم يتمالك الفنان الكبير علي الحجار دموعه أثناء أدائه لأغنية مهداة إلى فلسطين، ضمن فقرته الغنائية في فعاليات المهرجان.

تفاعل الحضور بحرارة مع الحجار، الذي قدّم الأغنية بإحساس عالٍ وصوتٍ يحمل مشاعر الألم والفخر في آنٍ واحد، ليحوّل القاعة إلى حالة وجدانية امتزجت فيها الموسيقى بالموقف الإنساني.

وأكد الحجار في كلمته عقب الأغنية أن “القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان كل فنان عربي”، مشيرًا إلى أن الفن الحقيقي لا ينفصل عن قضايا

وحظي الموقف بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصدق أداء الفنان وعفوية لحظته، معتبرين أن تأثره كان تعبيرًا صادقًا عن وجع كل عربي تجاه ما يعيشه الشعب الفلسطيني.