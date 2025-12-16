محمد سلام يشكر متابعيه على تهاني عيد ميلاده

شارك الفنان محمد سلام متابعيه فرحته الكبيرة بالمعايدات التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال منشور عبر خاصية «الاستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وحرص محمد سلام على توجيه الشكر لجمهوره، حيث كتب: «ممتن جدًا لكل صفحات الفانز الجميلة اللي عبروا عن حبهم بأي طريقة، سواء ستوري أو فيديو أو رسالة. محبتكم ومجهوداتكم فرقوا معايا جدًا وخلوا اليوم أحلى بكتير، ممتن ليكم واحد واحد، فرحتوني بجد وخليتوا عيد ميلادي مميز».

ويعد آخر أعمال محمد سلام مسلسل “كارثة طبيعية”، وتدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل “كارثة طبيعية” من بطولة محمد سلام وجهاد حسن وكمال أبو رية وحمزة العلي.

ومن آخر أعمال محمد سلام هو الجزء الثامن من مسلسل “الكبير اوي” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل “الكبير اوي” بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.