إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (61) وظيفة بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

https://jobs.caoa.gov.eg

وكان الجهاز قد أعلن في 29 سبتمبر عن مسابقة لشغل عدد (44) وظيفة معاون طبيب شرعي، ومسابقة أخرى لشغل عدد (17) وظيفة حرفي، وفتح باب التقديم عليهما خلال الفترة من 15 حتى 28 أكتوبر 2025.

وأوضح الجهاز أن الامتحان الإلكتروني سيتم عقده وفقًا للمواعيد المُعلنة لكل متقدم على صفحة الاستعلام بالموقع، ويهيب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المنشورة على بوابة الوظائف الحكومية لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات.