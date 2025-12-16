فرحتوني بجد.. محمد سلام يوجه رسالة لجمهوره بعد الاحتفال بعيد ميلاده

عبر الفنان محمد سلام،عن امتنانه لجمهوره ومتابعيه بعد الاحتفال بعيد ميلاده، أمس، ووجه رسالة مؤثرة.

وكتب محمد سلام عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلاً: «ممتن جدا لكل صفحات الفانز والمعجبين الحلوين اللى عبروا عن حبهم بأى طريقة، محبتكم ومجهودكم فرقوا معايا جدًا، وخلوا اليوم أحلى بكتير.، ممتن ليكم واحد واحد، فرحتونى بجد وخليتوه عيد ميلاد مميز».

وكانت آخر أعمال محمد سلام مسلسل «كارثة طبيعية»، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وذلك بسبب قصتة التشويقية، وهو العمل الذى عاد من خلاله بعد عدة أزمات واجهها خلال الفترة الماضية.