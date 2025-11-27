محمد سلام يوجه رسالة شكر بعد انتهاء مسلسل كارثة طبيعية

وجه الفنان محمد سلام رسالة شكر مؤثرة لزملائه وأصدقائه وفريق العمل، وذلك بعد انتهاء تصوير مسلسل «كارثة طبيعية».

ونشر سلام رسالة قصيرة عبر خاصية الستورى على حسابه بـ«إنستجرام»، قال فيها: «الزملاء الأعزاء، أساتذتى، الصحاب، أخواتى.. شكراً».

يذكر أن الفنان أحمد مكى كان قد ظهر فى الحلقة الأخيرة من مسلسل «كارثة طبيعية» ليدعم محمد سلام فى البطولة الأولى له دراميا، بعدما قدما سويا عددا كبيرا من الأعمال منها طير إنت ولا تراجع ولا استسلام وعلى بابا ومسلسل الكبير.

وقدم أحمد مكى فى مسلسل كارثة طبيعية شخصيته الحقيقية فى العمل، حيث ظهر بدور ممثل يحصل على فيلم من الشاب محمد شعبان وهو الدور الذى يقدمه محمد سلام فى المسلسل.