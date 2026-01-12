قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

رفع إنارة
رفع إنارة
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز مدينة كفر صقر على مدار عام ٢٠٢٥، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية ، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة العامة، بما يسهم في كسب ثقة المواطنين وتحقيق رضاهم عن الأداء التنفيذي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المقدم، رئيس مركز مدينة كفر صقر، أنه على مدار عام ٢٠٢٥ تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وكذلك رفع كفاءة وتحسين الخدمات العامة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وأشار إلي أن أبرز المشروعات المنفذة بنطاق المركز بتكلفة إجمالية بلغت (١٩ مليون و٢٦٠ ألف) جنيهًا ، وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪ على مدار عام ٢٠٢٥ هي الإنتهاء من رصف شوارع (المركز الطبي، السينما بحي النصر – ترعة الخضارية بحي السلام – وشوارع بحي النهضة)، بتكلفة إجمالية بلغت (١١ مليون و٢٤٠ ألف) جنيهًا وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع أمن الدولة وشوارع مدينة كفر صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (٢ مليون و٢٦٠ ألف) جنيهًا.

كما تم الانتهاء من إنارة طريق كفر صقر / أولاد صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (مليون) جنيهًا وتطوير منظومة الإنارة (آلات ومهمات)، وتوريد مستلزمات إنارة للمدينة والوحدات  المحلية بكفر صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (مليون) جنيهًا وإستكمال مبنى الحملة الميكانيكية بمدينة كفر صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (٢ مليون و٥٠٠ ألف) جنيهًا ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة كفر صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (٥٠٠ ألف) جنيهًا.

واضاف رئيس المركز أنه جاءت أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز، بتكلفة تقديرية (٢٠ مليون و٦٠٠ ألف) جنيهًا على مدار عام ٢٠٢٥ منها تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع (الداخلية بحي السلام - حافظ إبراهيم وتفريعاته - الجيش وتفريعاته بحي النصر)، بتكلفة إجمالية بلغت (٨ مليون و٩١٤ ألف) جنيهًا وإستكمال رصف شارع ترعة الخضارية بحي السلام، بتكلفة إجمالية بلغت (٣ مليون و٥٠٠ ألف) جنيهًا وتطوير منظومة الإنارة (آلات ومهمات)، وتوريد مستلزمات الإنارة للمدينة والوحدات بمدينة كفر صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (مليون) جنيهًا وتوريد وتركيب أعمدة إنارة بمشتملاتها بمداخل المدينة، بتكلفة إجمالية بلغت (٣ مليون) جنيهًا.

وأكد أنه تنفيذ (١٣٤) حملة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات، كما تم إصدار (٢٥٤) رخصة إشغال بنطاق المركز، وتحرير (٢٥٦) محضر إشغال طريق، وتم إزالة (٣٤٠٠) حالة إشغال فورية لإعادة الإنضباط للشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار ترخيص (٦٤٨) رخصة إعلان، وإزالة (٢٤٣) إعلان مخالف، وتحرير (١٦٢) محضر مخالفة، وتم تنفيذ (١٥) حملة إزالة إعلانات للحفاظ على المظهر الحضاري.

الشرقية محافظ الشرقية مركز مدينة كفر صقر القطاعات الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

محكمة

السجن المشدد 15 عامًا لعامل ونجله وصديقهما لاختطاف شخص وتعذيبه وسرقة أمواله بالفرافرة

صورة أرشيفية

إخماد حريق هائل في شونة كتان بقرية شبراملس بالغربية

النيابة الإدارية

بمشاركة 60 مستشارا بالنيابة الإدارية.. تسليم شهادات إتمام دورتين بمعهد التخطيط القومي

بالصور

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب
ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب
ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

رفع إنارة
رفع إنارة
رفع إنارة

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد