رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز مدينة كفر صقر على مدار عام ٢٠٢٥، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية ، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة العامة، بما يسهم في كسب ثقة المواطنين وتحقيق رضاهم عن الأداء التنفيذي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المقدم، رئيس مركز مدينة كفر صقر، أنه على مدار عام ٢٠٢٥ تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وكذلك رفع كفاءة وتحسين الخدمات العامة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وأشار إلي أن أبرز المشروعات المنفذة بنطاق المركز بتكلفة إجمالية بلغت (١٩ مليون و٢٦٠ ألف) جنيهًا ، وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪ على مدار عام ٢٠٢٥ هي الإنتهاء من رصف شوارع (المركز الطبي، السينما بحي النصر – ترعة الخضارية بحي السلام – وشوارع بحي النهضة)، بتكلفة إجمالية بلغت (١١ مليون و٢٤٠ ألف) جنيهًا وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع أمن الدولة وشوارع مدينة كفر صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (٢ مليون و٢٦٠ ألف) جنيهًا.

كما تم الانتهاء من إنارة طريق كفر صقر / أولاد صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (مليون) جنيهًا وتطوير منظومة الإنارة (آلات ومهمات)، وتوريد مستلزمات إنارة للمدينة والوحدات المحلية بكفر صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (مليون) جنيهًا وإستكمال مبنى الحملة الميكانيكية بمدينة كفر صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (٢ مليون و٥٠٠ ألف) جنيهًا ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة كفر صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (٥٠٠ ألف) جنيهًا.

واضاف رئيس المركز أنه جاءت أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز، بتكلفة تقديرية (٢٠ مليون و٦٠٠ ألف) جنيهًا على مدار عام ٢٠٢٥ منها تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع (الداخلية بحي السلام - حافظ إبراهيم وتفريعاته - الجيش وتفريعاته بحي النصر)، بتكلفة إجمالية بلغت (٨ مليون و٩١٤ ألف) جنيهًا وإستكمال رصف شارع ترعة الخضارية بحي السلام، بتكلفة إجمالية بلغت (٣ مليون و٥٠٠ ألف) جنيهًا وتطوير منظومة الإنارة (آلات ومهمات)، وتوريد مستلزمات الإنارة للمدينة والوحدات بمدينة كفر صقر، بتكلفة إجمالية بلغت (مليون) جنيهًا وتوريد وتركيب أعمدة إنارة بمشتملاتها بمداخل المدينة، بتكلفة إجمالية بلغت (٣ مليون) جنيهًا.

وأكد أنه تنفيذ (١٣٤) حملة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات، كما تم إصدار (٢٥٤) رخصة إشغال بنطاق المركز، وتحرير (٢٥٦) محضر إشغال طريق، وتم إزالة (٣٤٠٠) حالة إشغال فورية لإعادة الإنضباط للشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار ترخيص (٦٤٨) رخصة إعلان، وإزالة (٢٤٣) إعلان مخالف، وتحرير (١٦٢) محضر مخالفة، وتم تنفيذ (١٥) حملة إزالة إعلانات للحفاظ على المظهر الحضاري.