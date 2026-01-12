قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
منظومة الشكاوى الحكومية تنجز 100٪ من الشكاوى والبلاغات في قطاع الصحة بالشرقية خلال 2025

محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور المهندس كرم خليفة قابل مدير إدارة متابعة منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء، وبالإشراف والتوجيه من الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وحسن مدين مدير عام خدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان حققت منظومة الشكاوى الحكومية بصحة الشرقية نتائج متميزة خلال عام 2025.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حققت خلال عام 2025 معدلات أداء متميزة، حيث تم التعامل مع عدد ٣٨٨٠ شكوى وبلاغ مقدمة عبر المنظومة، وتم إنجازها بنسبة ١٠٠٪، بما يدل على جدية المنظومة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في التوقيت المناسب، لافتاً إلى أن ذلك تزامن مع تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال المشاركة في أكثر من ٢١ لقاء جماهيري بحضور وكيل الوزارة للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها، إلى جانب تنفيذ جولات مرورية ميدانية مكثفة على مدار العام لمتابعة أداء مكاتب خدمة المواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والإدارات الصحية، وقياس رضا المواطنين والمرضى عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال الاستبيانات وسماع مقترحاتهم، وذلك بالتنسيق أيضاً مع إدارة العلاقات العامة بالمديرية بإشراف الأستاذ محمود عبدالفتاح مدير الإدارة.

اشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن المديرية مستمرة في تطوير آليات العمل داخل منظومة الشكاوى الحكومية، إيماناً بأن المواطن هو محور الاهتمام، وأن الشكاوى تمثل أداة رئيسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان تقديم خدمة طبية لائقة تليق بأبناء محافظة الشرقية، مناشداً المواطنين تقديم الشكاوى والطلبات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على مدار ٢٤ ساعة يومياً.

واضاف أنه يأتي ذلك من خلال الاتصال بمركز تلقي المكالمات على الرقم المختصر ١٦٥٢٨ والموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول “في خدمتك” عبر متجر جوجل بلاي وإرسال المرفقات والمستندات عبر أرقام الواتساب:

٠١٥٥٥٥١٦٥٢٨ – ٠١٢٢٢٢١٦٥٢٨ – ٠١٢٨٨٨١٦٥٢٨ – ٠١٥٥٥٥٢٥٤٤٤ وذلك مع إتاحة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والبوسترات التوعوية لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات المنظومة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة، إلى أن المديرية تؤكد استمرار جهودها لتعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين، بما يساهم في رفع مستوى الثقة في الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رضا المنتفعين.

بالشرقية وزارة الصحة منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء

