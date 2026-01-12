قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: القوافل العلاجية خدمت 1.5 مليون مواطن بالمحافظات في 2025
بيزعل مننا الجيران .. صبي الخردة خلص على أخوه بخطة خبيثة في البحيرة
السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات.. صور
سؤال في النواب حول الأخطاء بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
محمد الطحاوي

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 26 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 52 بالرصيف بالطريق الأوسطي بالعاشر من رمضان تابع لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاشر الجامعي وبلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ونقل الجثمان إلى المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانبه انتقل النائب رشيد السيد عامر عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس ومشتول إلى مكان الحادث وقام بمتابعة محاولات رفع اثار الحادث من الطريق والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وقدم الشكر إلى رجال الشرطة والإسعاف والمرور لتواجدهم في محيط الحادث.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 18 شخصا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

فيما استقبل مستشفى العاشر الجامعي 8 أشخاص مصابين بسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 26 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 52 بالرصيف بالطريق الأوسطي بالعاشر من رمضان تابع لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

حادث تصادم أتوبيس بالطريق الأوسطي بالعاشر من رمضان بمدينة العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

توثيق زواج المصري بأجنبية

10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

حريق

السيطرة علي حريق محدود في مصنع ورق بالمنوفية

وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا

وزير العدل يستقبل وفدا عراقيًا لبحث الاستفادة من أنظمة التفتيش القضائي والحوكمة القضائية

بالصور

وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد