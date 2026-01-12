وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 26 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 52 بالرصيف بالطريق الأوسطي بالعاشر من رمضان تابع لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاشر الجامعي وبلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ونقل الجثمان إلى المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانبه انتقل النائب رشيد السيد عامر عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس ومشتول إلى مكان الحادث وقام بمتابعة محاولات رفع اثار الحادث من الطريق والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وقدم الشكر إلى رجال الشرطة والإسعاف والمرور لتواجدهم في محيط الحادث.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 18 شخصا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

فيما استقبل مستشفى العاشر الجامعي 8 أشخاص مصابين بسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

