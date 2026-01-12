قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع عامل وإصابة 25 شخصا في تصادم أتوبيس بالرصيف بالشرقية

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
محمد الطحاوي

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 25 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 52 بالرصيف بالطريق الأوسطي بالعاشر من رمضان تابع لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاشر الجامعي وبلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ونقل الجثمان إلى المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 18 شخصا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

فيما استقبل مستشفى العاشر الجامعي 7 أشخاص مصابين بسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 25 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم أتوبيس 52 بالرصيف بالطريق الأوسطي بالعاشر من رمضان تابع لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تصادم أتوبيس بالعاشر من رمضان بالطريق الأوسطي

