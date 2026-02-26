محافظ أسوان يكلف لجنة فنية للمعاينة الميدانية لحل مشكلات الصرف الصحي بالعمارات السكنية بمنطقة السيل الجديد

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام لجنة فنية متخصصة بالمعاينة الميدانية لمشكلات الصرف الصحى الناتجة داخل منطقة العمارات السكنية بالسيل الجديد بحى شرق مدينة أسوان ، مع لقاء الأهالى للتعرف على الأسباب الرئيسية للمشكلات وتحديد أساليب التعاون والتنسيق لمساندة الجهود المبذولة لتنفيذ الحلول الجذرية لها .

وضمت اللجنة معاون المحافظ للمتابعة الميدانية محمد ممدوح ، وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس على إيهاب ، بجانب محمد ربيع نائب رئيس مدينة أسوان ، وشريف فكرى رئيس حى شرق ، بالإضافة إلى العمال والفنيين بالوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وبالمعاينة على الطبيعة تلاحظ وجود تسريبات من مواسير الصرف الصحى الخاصة ببعض السكان فى عدد من العمارات السكنية ، وهو الذى تسبب فى تراكم كميات من مياه الصرف الصحى وروائح كريهة .

ووفقاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين فى هذه المشكلة فى حالة عدم قيامهم بتنفيذ أعمال الصيانة للمواسير .

وكلف المحافظ بالدفع بسيارات وعربات الكسح لسحب تراكمات المياه بالشوارع وبعض مداخل العمارات ، بالإضافة إلى قيام الفنين بالتعامل مع مختلف حالات الطفح والكسورات وأعمال التسليك والتطهير الخاصة بخطوط وغرف الصرف الرئيسية والعامة .

كما تم التوجيه بسرعة حصر شامل لكافة حالات الكسورات وأماكن الطفح الخاصة بخطوط وغرف الصرف الصحي سواء العامة أو المنزلية (الخاصة) للقضاء على مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة بشكل كامل ، وتوفير بيئة سكنية نظيفة وآمنة لكل المواطنين المقيمين بهذه المنطقة السكنية الكبيرة .