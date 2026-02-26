قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكلف لجنة فنية للمعاينة الميدانية لحل مشكلات الصرف الصحي بالعمارات السكنية بمنطقة السيل الجديد

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام لجنة فنية متخصصة بالمعاينة الميدانية لمشكلات الصرف الصحى الناتجة داخل منطقة العمارات السكنية بالسيل الجديد بحى شرق مدينة أسوان ، مع لقاء الأهالى للتعرف على الأسباب الرئيسية للمشكلات وتحديد أساليب التعاون والتنسيق لمساندة الجهود المبذولة لتنفيذ الحلول الجذرية لها .

وضمت اللجنة معاون المحافظ للمتابعة الميدانية محمد ممدوح ، وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس على إيهاب ، بجانب محمد ربيع نائب رئيس مدينة أسوان ، وشريف فكرى رئيس حى شرق ، بالإضافة إلى العمال والفنيين بالوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وبالمعاينة على الطبيعة تلاحظ وجود تسريبات من مواسير الصرف الصحى الخاصة ببعض السكان فى عدد من العمارات السكنية ، وهو الذى تسبب فى تراكم كميات من مياه الصرف الصحى وروائح كريهة .

جهود 

ووفقاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين فى هذه المشكلة فى حالة عدم قيامهم بتنفيذ أعمال الصيانة للمواسير .

وكلف المحافظ بالدفع بسيارات وعربات الكسح لسحب تراكمات المياه بالشوارع وبعض مداخل العمارات ، بالإضافة إلى قيام الفنين بالتعامل مع مختلف حالات الطفح والكسورات وأعمال التسليك والتطهير الخاصة بخطوط وغرف الصرف الرئيسية والعامة .

كما تم التوجيه بسرعة حصر شامل لكافة حالات الكسورات وأماكن الطفح الخاصة بخطوط وغرف الصرف الصحي سواء العامة أو المنزلية (الخاصة) للقضاء على مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة بشكل كامل ، وتوفير بيئة سكنية نظيفة وآمنة لكل المواطنين المقيمين بهذه المنطقة السكنية الكبيرة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد: الاستماع للمواطنين وحل مشكلاتهم على رأس أولويات العمل التنفيذي

للوقوف على احتياجاتهم.. محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته مع المواطنين

اللواء إبراهيم أبو ليمون :يوجه باستمرار أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المرافق لتحسين جودة الحياة للمواطنين

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي.. صور

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد مكتبة المنار وأعمال تطوير ممشى أهل مصر

بالصور

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد