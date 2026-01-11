قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتصالات: الجدارة هي الشرط الوحيد للالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون
منتخب مصر يواجه إسبانيا والسعودية والبرازيل وديا استعدادا لكأس العالم 2026
35 فرصة فقط.. وظائف وزارة التنمية المحلية 2026
متحدث الزراعة لصدى البلد: خطة بـ30 سيارة تنهي كابوس الكلاب الضالة.. وانفراجة في أسعار الدواجن والطماطم قريبا
الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون مجانية.. ونجرى اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل
الاتصالات: متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي لتنفيذ مباردة الرواد الرقميون
إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
رياضة

أشرف بن شرقي يهنئ زيزو بعيد ميلاده.. صورة

أشرف بن شرقي يحتفل بعيد ميلاد زيزو
أشرف بن شرقي يحتفل بعيد ميلاد زيزو
علا محمد

هنأ أشرف بن شرقي نجم النادي الأهلي، زميله اللاعب أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده بصورة تجمعهما سويًا قام بنشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وكتب اشرف بن شرقي علي الصورة: “كل سنة وانت طيب".

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجّل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

وسجّل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه لم يستطع التعامل معها بشكل جيد لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وسجّل جويلا دوي هدف كوت ديفوار الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويُواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.

أشرف بن شرقي نجم النادي الأهلي الأهلي أحمد سيد زيزو نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر

