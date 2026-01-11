قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كل سنة وانت طيب..محمد شحاتة يهنئ زيزو بمناسبة عيد ميلاده

زيزو ومحمد شحاتة
زيزو ومحمد شحاتة
يارا أمين

هنأ محمد شحاتة نجم منتخب مصر، زميله اللاعب أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده بصورة تجمعهما سويًا قام بنشرها على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “كل سنة وانت طيب".

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجّل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

وسجّل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه لم يستطع التعامل معها بشكل جيد لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وسجّل جويلا دوي هدف كوت ديفوار الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويُواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي

محمد شحاتة منتخب مصر زيزو إنستجرام احمد سيد زيزو

