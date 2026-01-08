قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| المواعيد
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
بتكلفة 129 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تعلن مفاجأة لسكان 3 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: زيزو وإمام عاشور مفتاح إيقاف خطورة كوت ديفوار

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور وأحمد سيد «زيزو» يمتلكان القدرة على الحد من خطورة لاعبى منتخب كوت ديفوار، من خلال الضغط عليهم من الأمام وحرمانهم من بناء اللعب بشكل مريح.

وقال عبدالجليل، فى تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» ويُذاع على قناة «cbc»، إن من الضرورى أن يعتمد حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، على مهاجم صريح فى مواجهة كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن أسامة فيصل يُعد الأقرب للمشاركة، خاصة فى ظل اقتناع الجهاز الفنى بإمكانياته مقارنة بمصطفى محمد.

وأوضح نجم الكرة المصرية أن منتخب مصر مطالب بامتصاص حماس لاعبى كوت ديفوار فى الدقائق الأولى من المباراة، مع التركيز على تأمين وسط الملعب، من أجل فرض السيطرة التدريجية على مجريات اللقاء.

واختتم عبدالجليل تصريحاته بتوقعه أن تمتد المباراة إلى ركلات الترجيح، مرجحًا كفة منتخب مصر فى حسم التأهل فى النهاية، بفضل خبراته وقدرته على التعامل مع المواجهات الكبرى.

محمد عبدالجليل إمام عاشور زيزو منتخب كوت ديفوار حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

ترشيحاتنا

المتهم

تحقيقات موسعة في استيلاء نصاب على أموال المواطنين بوهم تسييل أرصدة التمويل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

اليوم.. جنايات أسيوط تستأنف محاكمة نقاشين متهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق

فيديو

حملة لضبط هارب من أحكام .. «الداخلية» تنفى مزاعم اقتحام من مُسنة بالدقهلية

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد