محمد عبدالجليل: زيزو وإمام عاشور مفتاح إيقاف خطورة كوت ديفوار

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور وأحمد سيد «زيزو» يمتلكان القدرة على الحد من خطورة لاعبى منتخب كوت ديفوار، من خلال الضغط عليهم من الأمام وحرمانهم من بناء اللعب بشكل مريح.

وقال عبدالجليل، فى تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» ويُذاع على قناة «cbc»، إن من الضرورى أن يعتمد حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، على مهاجم صريح فى مواجهة كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن أسامة فيصل يُعد الأقرب للمشاركة، خاصة فى ظل اقتناع الجهاز الفنى بإمكانياته مقارنة بمصطفى محمد.

وأوضح نجم الكرة المصرية أن منتخب مصر مطالب بامتصاص حماس لاعبى كوت ديفوار فى الدقائق الأولى من المباراة، مع التركيز على تأمين وسط الملعب، من أجل فرض السيطرة التدريجية على مجريات اللقاء.

واختتم عبدالجليل تصريحاته بتوقعه أن تمتد المباراة إلى ركلات الترجيح، مرجحًا كفة منتخب مصر فى حسم التأهل فى النهاية، بفضل خبراته وقدرته على التعامل مع المواجهات الكبرى.