أول تعليق من إمام عاشور على تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

احتفل اللاعب إمام عاشور بتأهل منتخب مصر الي ربع نهائي أمم إفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وشارك إمام عاشور جمهوره صورا من المباراة و علق كاتبا :الحمد لله .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد «أدرار» بمدينة أغادير المغربية، يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً. تستمر منافسات البطولة الحالية في المغرب حتى 18 يناير الجاري.

منتخب مصر إلى ربع النهائي:

تأهل منتخب «الفراعنة» إلى ربع النهائي بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الـ16، ويترقب الفريق مواجهة قوية في الدور المقبل.