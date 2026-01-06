القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد «أدرار» بمدينة أغادير المغربية، يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً. تستمر منافسات البطولة الحالية في المغرب حتى 18 يناير الجاري.

في إطار توفير مشاهدة مجانية للمباراة، أعلنت قناة RTS1 Sénégal السنغالية عن نقل اللقاء، ويمكن متابعة المباراة عبر القمر الصناعي Eutelsat 9B باستخدام الترددات التالية:

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

طريقة استقبال القناة:

افتح قائمة البحث في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر القمر الصناعي المناسب (Eutelsat 9B). أدخل التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب بدقة. ابدأ البحث واحفظ الإعدادات.

منتخب مصر إلى ربع النهائي:

تأهل منتخب «الفراعنة» إلى ربع النهائي بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الـ16، ويترقب الفريق مواجهة قوية في الدور المقبل.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025: