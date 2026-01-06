القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد «أدرار» بمدينة أغادير المغربية، يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً. تستمر منافسات البطولة الحالية في المغرب حتى 18 يناير الجاري.
في إطار توفير مشاهدة مجانية للمباراة، أعلنت قناة RTS1 Sénégal السنغالية عن نقل اللقاء، ويمكن متابعة المباراة عبر القمر الصناعي Eutelsat 9B باستخدام الترددات التالية:
- التردد: 11881
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4
- الاستقطاب: عمودي (V)
طريقة استقبال القناة:
- افتح قائمة البحث في جهاز الاستقبال الخاص بك.
- اختر القمر الصناعي المناسب (Eutelsat 9B).
- أدخل التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب بدقة.
- ابدأ البحث واحفظ الإعدادات.
منتخب مصر إلى ربع النهائي:
تأهل منتخب «الفراعنة» إلى ربع النهائي بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الـ16، ويترقب الفريق مواجهة قوية في الدور المقبل.
قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.
- خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.
- خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.
- خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.