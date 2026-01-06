قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة مستعدة لمختلف السيناريوهات لضمان حماية مصالحنا الوطنية
رايح يدفع إيجار البيت | مصرع شاب على يد 4 أشخاص في مدينة بدر لسبب صادم
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد
ماريسكا يوجه رسالة وداع مؤثرة بعد إقالته من تشيلسي
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى نادي الزمالك لنقابة الصحفيين
بعد مد فترة التقديم .. من المستحق للحصول على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديم؟
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
رياضة

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

 

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد «أدرار» بمدينة أغادير المغربية، يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً. تستمر منافسات البطولة الحالية في المغرب حتى 18 يناير الجاري.

في إطار توفير مشاهدة مجانية للمباراة، أعلنت قناة RTS1 Sénégal السنغالية عن نقل اللقاء، ويمكن متابعة المباراة عبر القمر الصناعي Eutelsat 9B باستخدام الترددات التالية:

  • التردد: 11881
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4
  • الاستقطاب: عمودي (V)

طريقة استقبال القناة:

  1. افتح قائمة البحث في جهاز الاستقبال الخاص بك.
  2. اختر القمر الصناعي المناسب (Eutelsat 9B).
  3. أدخل التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب بدقة.
  4. ابدأ البحث واحفظ الإعدادات.

منتخب مصر إلى ربع النهائي:
تأهل منتخب «الفراعنة» إلى ربع النهائي بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الـ16، ويترقب الفريق مواجهة قوية في الدور المقبل.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.
  • خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.
  • خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.
  • خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.
منتخب مصر كأس امم أفريقيا موعد مباراة مصر المقبلة

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

برج الجدي

النصف الأول حاسم.. والنصف الثاني يقلب الموازين لمواليد الجدي

ورق العنب

طريقة عمل محشي ورق العنب بالدجاج

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

