مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
مدبولي: استعادة قوة الجنيه وتراجع التضخم في 2026
رياضة

قناة مفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة المنتخب في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي البطولة القارية عقب الفوز على بنين أمس 3-1 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية.

وينتظر الفراعنة الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو الليلة من أجل اللعب معه في ربع نهائي البطولة الأفريقية.

ويلتقي كوت ديفوار مع بوركينا فاسو في التاسعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، على أن يلعب الفائز منهما مع منتخب مصر في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بأكادير.

القنوات الناقلة لمباراة مصر في ربع نهائي بأمم أفريقيا 2025

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة 

وخصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس 4 قنوات لنقل مباريات أمم أفريقيا وهي:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة منتخب مصر

للجماهير الراغبة فى مشاهدة مباراة مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا دون اشتراك، هناك بعض القنوات المفتوحة التي تبث مباريات محددة من البطولة في الوطن العربي، أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية

التردد على نايل سات: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الأرضية

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

منتخب مصر كوت ديفوار كاس الامم الافريقية

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
