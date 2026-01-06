قناة مفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة المنتخب في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي البطولة القارية عقب الفوز على بنين أمس 3-1 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية.

وينتظر الفراعنة الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو الليلة من أجل اللعب معه في ربع نهائي البطولة الأفريقية.

ويلتقي كوت ديفوار مع بوركينا فاسو في التاسعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، على أن يلعب الفائز منهما مع منتخب مصر في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بأكادير.

القنوات الناقلة لمباراة مصر في ربع نهائي بأمم أفريقيا 2025

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة

وخصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس 4 قنوات لنقل مباريات أمم أفريقيا وهي:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة منتخب مصر

للجماهير الراغبة فى مشاهدة مباراة مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا دون اشتراك، هناك بعض القنوات المفتوحة التي تبث مباريات محددة من البطولة في الوطن العربي، أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية

التردد على نايل سات: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الأرضية

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.