طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة الدور ثمن النهائي بين منتخب الجزائر ومنتخب الكونغو الديمقراطية اليوم عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



وتتجه الأنظار العربية نحو لقاء قوي يجمع بين منتخب الجزائر ومنافسه الكونغو الديموقراطية اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب الجزائر من دور المجموعات بعد تحقيق الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بفوز على السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، ما يزيد من قوتهم لتحقيق انتصار جديد في مشوار حلم تحقيق بطولة أمم أفريقيا.

فيما يحاول منتخب الكونغو تحقيق مفاجأة بالتأهل لدور ربع النهائي وكسر عقدة الجزائر، حيث لم يسبق لهم الفوز عليهم خلال 6 مباريات سابقة.

سقط منتخب الكونغو في 4 خسائر أمام الجزائر وتعادل في مباراتين فقط، آخرهما في عام 2019 بنتيجة 1-1.