الغندور يتوقع نتيجة مباراة منتخب الجزائر ضد الكونغو

طرح الإعلامي خالد الغندور ، سؤالاً للجماهير بشأن مباراة منتخب الجزائر ضد الكونغو الديموقراطية اليوم ، من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "أتوقع فوز الجزائر وساحل العاج اليوم والله وأعلم وما هي توقعاتكم".

وتتجه الأنظار العربية نحو لقاء قوي يجمع بين منتخب الجزائر ومنافسه الكونغو الديموقراطية اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب الجزائر من دور المجموعات بعد تحقيق الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بفوز على السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، ما يزيد من قوتهم لتحقيق انتصار جديد في مشوار حلم تحقيق بطولة أمم أفريقيا.

فيما يحاول منتخب الكونغو تحقيق مفاجأة بالتأهل لدور ربع النهائي وكسر عقدة الجزائر، حيث لم يسبق لهم الفوز عليهم خلال 6 مباريات سابقة.

سقط منتخب الكونغو في 4 خسائر أمام الجزائر وتعادل في مباراتين فقط، آخرهما في عام 2019 بنتيجة 1-1.