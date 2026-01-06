محمد صلاح يواصل رحلته مع القياسية بعد هدفه في مباراة بنين أمم أفريقيا

نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في إضافة إنجاز جديد إلى مسيرته التاريخية بعدما سجل هدفًا للفراعنة في مرمى منتخب بنين خلال مباراة دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب التي انتهت بفوز مصر 3-1.

أرقام قياسية جديدة لصلاح

رفع صلاح رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته بالبطولة ليعادل بذلك أرقام نجوم عالميين مثل ديدييه دروجبا صامويل إيتو وأندريه أيو كأحد اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل أهداف في شباك 10 منتخبات مختلفة خلال كأس الأمم الإفريقية.

وعزز صلاح موقعه بين هدافي العرب تاريخيا في البطولة بعدما عادل رقم التونسي فرانسيلودو دوس سانتوس ليصبح ثالث أكثر اللاعبين العرب تسجيلا في كأس أمم إفريقيا خلف كل من حسن الشاذلي وحسام حسن ليضع نفسه ضمن نخبة الهدافين العرب والأفارقة على مدار التاريخ.

وعلى صعيد الأهداف الدولية اقترب صلاح من رقم حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر بعدما وصل إلى الهدف 66 بقميص الفراعنة ليصبح على بعد ثلاثة أهداف فقط من الصدارة التاريخية لقائمة الهدافين.

وشهدت نسخة 2025 أفضل حصيلة تهديفية لصلاح في نسخة واحدة من البطولة بعدما سجل حتى الآن 3 أهداف متجاوزا ما حققه في النسخ السابقة التي اكتفى خلالها بهدفين.

إصابة محمد حمدي وحرص الجهاز الفني

في سياق آخر كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر عن تحركات عاجلة لإنهاء إجراءات سفر محمد حمدي إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي إثر إصابته في مباراة بنين.

وأشار مراد خلال تصريح لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم إلى تدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لتسهيل سفر اللاعب مؤكدًا حرص الوزير والجهاز الفني بقيادة حسام حسن ومسؤولي اتحاد الكرة على الاطمئنان على اللاعب ومواسته بعد الإصابة.

تصريحات محمد صلاح بعد المباراة

وطمأن صلاح جماهير الفراعنة بعد اللقاء، حيث قال:"لا أعتقد أننا مرشحين للتتويج باللقب، لدينا لاعبين صغار أغلبهم يلعبون في الدوري المحلي نحن فقط نقاتل من أجل بلدنا وسنرى إلى أين يمكن أن نصل، وكل منا يفعل أفضل ما لديه."



وتعكس هذه التصريحات رغبة النجم المصري في تخفيف الضغط عن زملائه ورفع الروح المعنوية داخل المنتخب استعدادا لمواصلة مشوار البطولة وتحقيق النتائج المرجوة.