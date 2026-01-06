قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات الديمقراطية وسقوط قتلى ومصابين.. ماذا يحدث بحلب
موعد مباراة منتخب مصر في ريع نهائي أمم أفريقيا
أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد | صور
ستارمر يؤيد رئيسة الوزراء الدنماركية بعد تهديدات ترامب بضم جرينلاند
تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الكونغو في أمم أفريقيا
أنا مش ديلر يا حكومة | ترحيل إسلام كابونجا إلى النيابة في التحريض على الجريمة
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يواصل رحلته مع القياسية بعد هدفه في مباراة بنين أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في إضافة إنجاز جديد إلى مسيرته التاريخية بعدما سجل هدفًا للفراعنة في مرمى منتخب بنين خلال مباراة دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب التي انتهت بفوز مصر 3-1.

أرقام قياسية جديدة لصلاح

رفع صلاح رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته بالبطولة ليعادل بذلك أرقام نجوم عالميين مثل ديدييه دروجبا صامويل إيتو وأندريه أيو كأحد اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل أهداف في شباك 10 منتخبات مختلفة خلال كأس الأمم الإفريقية.

وعزز صلاح موقعه بين هدافي العرب تاريخيا في البطولة بعدما عادل رقم التونسي فرانسيلودو دوس سانتوس ليصبح ثالث أكثر اللاعبين العرب تسجيلا في كأس أمم إفريقيا خلف كل من حسن الشاذلي وحسام حسن ليضع نفسه ضمن نخبة الهدافين العرب والأفارقة على مدار التاريخ.

وعلى صعيد الأهداف الدولية اقترب صلاح من رقم حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر بعدما وصل إلى الهدف 66 بقميص الفراعنة ليصبح على بعد ثلاثة أهداف فقط من الصدارة التاريخية لقائمة الهدافين.

وشهدت نسخة 2025 أفضل حصيلة تهديفية لصلاح في نسخة واحدة من البطولة بعدما سجل حتى الآن 3 أهداف متجاوزا ما حققه في النسخ السابقة التي اكتفى خلالها بهدفين.

إصابة محمد حمدي وحرص الجهاز الفني

في سياق آخر كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر عن تحركات عاجلة لإنهاء إجراءات سفر محمد حمدي إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي إثر إصابته في مباراة بنين.

وأشار مراد خلال تصريح لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم إلى تدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لتسهيل سفر اللاعب مؤكدًا حرص الوزير والجهاز الفني بقيادة حسام حسن ومسؤولي اتحاد الكرة على الاطمئنان على اللاعب ومواسته بعد الإصابة.

تصريحات محمد صلاح بعد المباراة

وطمأن صلاح جماهير الفراعنة بعد اللقاء، حيث قال:"لا أعتقد أننا مرشحين للتتويج باللقب، لدينا لاعبين صغار أغلبهم يلعبون في الدوري المحلي نحن فقط نقاتل من أجل بلدنا وسنرى إلى أين يمكن أن نصل، وكل منا يفعل أفضل ما لديه."
 

وتعكس هذه التصريحات رغبة النجم المصري في تخفيف الضغط عن زملائه ورفع الروح المعنوية داخل المنتخب استعدادا لمواصلة مشوار البطولة وتحقيق النتائج المرجوة.

منتخب مصر نادي ليفربول منتخب بنين كأس أمم إفريقيا صامويل إيتو حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تبحث توفير فرص عمل لأسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى قناة السويس

وزارة الطيران

حوادث الطائرات تتعاون مع وزارة الاتصالات لتعزيز مجالات الفحص والتحاليل

جةلة للمركز لمكافحة الافات

للتأكد من سلامة المحاصيل.. المركزية لمكافحة الآفات تختتم جولة تفقدية لمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد