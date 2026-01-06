موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر، لخوض مباراة قوية في دور ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على بنين في دور الـ 16.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في دور الـ 16

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وتقام مباراة مصر في دور ربع النهائي يوم السبت المقبل 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تذاع موعد مباراة منتخب مصر القادمة عبر القنوات الناقلة beIN Sports القطرية، حيث تذاع منافسات بطولة أمم أفريقيا عبر قناتي beIN Sports MAX 1 HD وbeIN Sports MAX 3 HD.

مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب مراكش الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يسعى كل منتخب لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.