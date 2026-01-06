قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
رياضة

موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا

عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر، لخوض مباراة قوية في دور ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على بنين في دور الـ 16.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في دور الـ 16

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

وتقام مباراة مصر في دور ربع النهائي يوم السبت المقبل 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تذاع موعد مباراة منتخب مصر القادمة عبر  القنوات الناقلة beIN Sports القطرية، حيث تذاع منافسات بطولة أمم أفريقيا عبر قناتي beIN Sports MAX 1 HD وbeIN Sports MAX 3 HD.

مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو 

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب مراكش الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يسعى كل منتخب لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

