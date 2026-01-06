ناقد رياضي: مباراة منتخب مصر في دور الـ 8 ستكون صعبة أمام كوت ديفوار أو بوركينا فاسو

أكد الناقد الرياضي عصام شاهين، أن تأهل منتخب مصر لـ دور الـ 8 كان صعبا، المنتخب فرض على نفسه الصعب خلال المباراة، موضحًا أن المنتخب كان بيده تسهيل المباراة على نفسه.

وأضاف خلال حواره برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن مباراة المنتخب مع بنين كان بها مشكلات كثيرة، منها عدم التفاهم بين بعض اللاعبين.

وأشار إلى أن المنتخب خلال الـ 4 مباريات ببطولة الأمم الأفريقية يقدم تشكيلات مختلفة، وخط مختلفة، وأن المنتخب يلعب بدون رأس الحربة وهو مصطفى محمد.

وأوضح أن منتخب بنين استغل خطة الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، ولعبت على ذلك، وحققت هدف جعلت المباراة تدخل في الوقت الإضافي.

منتخب كوت ديفوار أو بوركينا فاسو

وقال إن الخطط التي تم اللاعب بها لا تتناسب مع اللاعبين، وأن مباراة المنتخب المقبلة لن تكون سلهة، وستكون مع منتخب كوت ديفوار أو بوركينا فاسو.



