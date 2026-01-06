منتخب مصر يوضح تصريحات محمد صلاح المثيرة بعد الفوز على بنين

أشعل محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، حالة من الجدل عقب فوز الفراعنة على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وساهم نجم ليفربول في حسم اللقاء بتسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة، ليواصل تألقه ويرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف خلال النسخة الحالية من البطولة القارية.

وعقب المباراة، أدلى صلاح بتصريحات تناول فيها حظوظ منتخب مصر في المنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن الفريق لا يُعد من أبرز المرشحين، في ظل اعتماد القوام الأساسي على عناصر شابة وأغلبها من لاعبي الدوري المصري.

وتسببت هذه التصريحات في ردود فعل متباينة، خاصة مع تداول أنباء عن وجود خطأ في ترجمة حديث قائد المنتخب عبر القناة الناقلة.

من جانبه، تدخل محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، لحسم الجدل، موضحًا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن تصريحات صلاح نُقلت بدقة دون أي تحريف، مؤكدًا أن اللاعب شدد على أن المنتخب يضم عناصر صغيرة السن، وأن هدف الجميع هو القتال من أجل مصر وتقديم أقصى ما لديهم، مع ترك الحكم للنتائج على أرض الملعب.