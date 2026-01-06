محمد صلاح يدخل المنافسة .. ترتيب هدافي بطولة أمم أفريقيا 2025

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية صراع جديد بين اللاعبين بعد دخولها مرحلة الأدوار الإقصائية.

ويسعى 7 لاعبين نحو لقب هداف البطولة وسط منافسه شرسه بين رباعي عربي وهم ابراهيم دياز ورياض محرز وأيوب الكعبي ومحمد صلاح.

وجاء ترتيب ‏هدافين كأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

1- إبراهيم دياز “ المغرب” : 4 أهداف

2- رياض محرز “ الجزائر ”: 3 أهداف

3-أيوب الكعبي “ المغرب ” : 3 أهداف

4- لاسين سينايكو “ مالي ” : 3 أهداف

5- محمد صلاح “ مصر ”: 3 أهداف

6- لوكمان “ نيجيريا” : 3 أهداف

7-أوسيمين “ نيجيريا” : 3 أهداف

دور ربع نهائي أمم أفريقيا

يواجه منتخب مالي منافسه السنغال يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بينما يلعب منتخب الكاميرون ضد المغرب في نفس اليوم الساعة التاسعة مساء.

وتأهل منتخب نيجيريا بعد الفوز أمس على موزمبيق وينتظر منافسه في ربع النهائي ونفس الحال لمنتخب مصر الذي حقق الفوز على منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 16.