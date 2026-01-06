من صلاح إلى مروان عطية.. خريطة هدافي منتخب مصر في أمم أفريقيا تتزايد.. والقائمة ما زالت مفتوحة

شهد منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 إضافة جديدة إلى قائمة هدافي الجيل الحالي بعدما نجح الثنائي مروان عطية وياسر إبراهيم في تسجيل هدفين حاسمين خلال مواجهة بنين ليتواصل زيادرة محرزي الأهداف داخل صفوف الفراعنة في البطولات القارية منذ عام 2017 وتحديدا مع مشاركة هذا الجيل من اللاعبين فى البطولات القارية .

وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا ومثيرًا على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي امتد إلى 120 دقيقة ضمن منافسات دور الـ32 ليحسم المنتخب الوطني تأهله إلى الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة حاليًا.

المباراة جاءت مليئة بالتحولات الدرامية وأظهرت شخصية قوية للمنتخب المصري وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة.

وبادر منتخب مصر بالتسجيل في الدقيقة 69 عن طريق مروان عطية الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء معلنًا عن أول أهدافه الدولية في بطولة أمم أفريقيا ليؤكد حضوره كلاعب وسط قادر على الإضافة الهجومية .. إلا أن منتخب بنين عاد سريعًا إلى اللقاء بعدما سجل جوديل دوسو هدف التعادل في الدقيقة 83 مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا.

ومع امتداد المباراة إلى الوقت الإضافي ظهر الإصرار المصري بشكل أوضح حيث نجح المدافع ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 97 بعد متابعة ناجحة لكرة ثابتة ليمنح الفراعنة أفضلية مهمة.

وفي الدقيقة 121 وضع محمد صلاح بصمته المعتادة بتسجيل الهدف الثالث ليؤكد الانتصار وينهي طموحات منتخب بنين.

زيادة محرزي الأهداف

هذا الفوز لم يكن مهمًا فقط من حيث التأهل بل حمل دلالة خاصة تتعلق باتساع قاعدة اللاعبين المسجلين للأهداف مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. فبهدفَي مروان عطية وياسر إبراهيم ارتفع عدد هدافي الجيل الحالي الذي بدأ مشاركاته منذ نسخة 2017 ليعكس تطورًا ملحوظًا في تنوع الحلول الهجومية وعدم الاعتماد على لاعب واحد فقط.

4 بطولات قارية

وخاض هذا الجيل أربع نسخ سابقة من البطولة القارية بداية من نسخة 2017 بالجابون مرورا بنسخة 2019 التي استضافتها مصر ثم نسخة 2021 بالكاميرون وصولا إلى نسخة 2023 في كوت ديفوار.

وخلال هذه المشاركات تنوعت الأسماء التي سجلت أهدافًا للمنتخب الوطني في مقدمتها محمد صلاح الذي ظل الهداف الأبرز وصاحب الحضور الثابت في جميع النسخ تقريبًا.

البداية بمحمد صلاح

وفي نسخة 2017 سجل محمد صلاح هدف مصر الوحيد بينما شهدت نسخة 2019 تسجيل كل من صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وفي نسخة 2021 واصل الثنائي ذاته التسجيل قبل أن تتوسع القائمة في نسخة 2023 بانضمام مصطفى محمد وعمر مرموش إلى جانب صلاح وتريزيجيه.

أما نسخة 2025 فقد شهدت إضافة ياسر إبراهيم ومروان عطية إلى قائمة الهدافين بجانب صلاح ومرموش.

ستة أسماء على قائمة الهدافين

وبذلك تضم قائمة هدافي الجيل الحالي لمنتخب مصر ستة لاعبين هم: محمد صلاح محمود حسن تريزيجيه مصطفى محمد عمر مرموش ياسر إبراهيم ومروان عطية وهو ما يعكس قيمة فنية وتكتيكية يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة في مشوار المنافسة على اللقب القاري.