مجدي طلبة: النتائج أهم من الأداء في الأدوار الإقصائية .. ولابد من معالجة الأخطاء

تحدَثَ مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق عن فوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره البنيني بثلاثية مقابل هدف مساء أمس الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:النتائج أهم من الأداء في البطولات المجمعة ، وخاصةً في الأدوار الإقصائية ، والأهم هو تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل ، وهو ما نجح فيه الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن وحصل من المباراة على ما أراد، رغم امتداد اللقاء إلى أشواط إضافية، لكن بالتأكيد هناك عدة أخطاء لابد من معالجتها قبل مباراة الدور ربع النهائي.

واضاف: المنتخب الوطني يعاني من البطء الشديد في بناء الهجمات من الثلاثي الدفاعي ، كما أن هناك العديد من التمريرات الخاطئة التي تحتاج إلى معالجة سريعة من حسام حسن.

وأختتم مجدي طلبه تصريحاته قائلا : كثرة الفرص المهدرة على مرمى المنافس ، أمر قد يؤدي إلى نتائج عكسية في المواجهة الصعبة التي تنتظر الفراعنة في ربع النهائي سواءً كان المنافس منتخب كوت ديفوار أو بوركينا فاسو.