من دياز إلى صلاح ومحرز.. العرب أبطال المشهد التهديفي فى أمم أفريقيا 2025 .. والفرصة ما زالت مستمرة

أسدل الستار مساء الإثنين على مباراتين من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 لتتضح ملامح المنافسة بشكل أكبر سواء على مستوى التأهل أو سباق الهدافين الذي يشهد صراعًا مشتعلًا بين عدد من أبرز نجوم القارة السمراء.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة ليحجز الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل قدّم منتخب نيجيريا واحدة من أقوى عروضه في البطولة بعدما اكتسح منتخب موزمبيق برباعية نظيفة مؤكدًا جاهزيته للمراحل الحاسمة.

وينتظر منتخب مصر في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في لقاء مرتقب سيحدد هوية المنافس المقبل للفراعنة في رحلة البحث عن اللقب القاري.

صلاح يواصل التهديف

وعلى صعيد سباق الهدافين واصل النجم الدولي محمد صلاح حضوره المؤثر بعدما اختتم ثلاثية منتخب مصر في شباك بنين ليرفع رصيده إلى 3 أهداف ويواصل مطاردة صدارة الهدافين.

غير أن الصدارة لا تزال مغربية خالصة بفضل تألق ابراهيم دياز نجم أسود الأطلس الذي يتربع على قمة الترتيب برصيد 4 أهداف.

دياز .. المفاجآة الكبري

ويعد ابراهيم دياز أحد أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن بعدما فرض نفسه بقوة كلاعب حاسم يمتلك الحل الفردي واللمسة الأخيرة مستفيدًا من تحركاته الذكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ولم تكن أهداف دياز مجرد أرقام بل جاءت في توقيتات مؤثرة منحت منتخب المغرب أفضلية واضحة في مشواره بالبطولة.

رياض محرز فى الصورة

ولا يقل رياض محرز قائد منتخب الجزائر أهمية في سباق الهدافين حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 أهداف متساويًا مع محمد صلاح وعدد من النجوم.

ويؤكد محرز في هذه النسخة أنه لا يزال أحد أخطر الأجنحة في القارة بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى سواء من اللعب المفتوح أو الكرات الثابتة.

الكعبي .. قناص

أما أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب فيواصل إثبات قيمته كقناص من الطراز الرفيع بعدما سجل 3 أهداف وضعته ضمن كوكبة المتصدرين للمشهد التهديفي. الكعبي يتميز بالحضور القوي داخل منطقة الجزاء والتمركز المثالي ما يجعله ورقة رابحة في حسابات المنتخب المغربي خلال الأدوار المقبلة.

ويشهد سباق الهدافين أيضًا منافسة نيجيرية قوية حيث سجل أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين 3 أهداف لكل منهما ليؤكدا القوة الهجومية الكبيرة للنسور الخضر بينما يظهر اسم لاسين سينايكو لاعب مالي ضمن القائمة ذاتها في مؤشر واضح على تقارب المستويات الهجومية بين المنتخبات.

وبالنظر إلى ترتيب الهدافين نجد أن خمسة لاعبين يتساوون مع محمد صلاح في رصيد 3 أهداف ما يجعل الصراع مفتوحا على مصراعيه في الأدوار الإقصائية حيث قد تحسم التفاصيل الصغيرة وهوية المباريات المقبلة لقب هداف كأس الأمم الأفريقية 2025 في بطولة تؤكد يوما بعد يوم أنها واحدة من أكثر النسخ إثارة وتنافسية في تاريخ المسابقة.