قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من دياز إلى صلاح ومحرز.. العرب أبطال المشهد التهديفي فى أمم أفريقيا 2025 .. والفرصة ما زالت مستمرة

محمد صلاح
محمد صلاح

أسدل الستار مساء الإثنين على مباراتين من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 لتتضح ملامح المنافسة بشكل أكبر سواء على مستوى التأهل أو سباق الهدافين الذي يشهد صراعًا مشتعلًا بين عدد من أبرز نجوم القارة السمراء.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة ليحجز الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل قدّم منتخب نيجيريا واحدة من أقوى عروضه في البطولة بعدما اكتسح منتخب موزمبيق برباعية نظيفة مؤكدًا جاهزيته للمراحل الحاسمة.

وينتظر منتخب مصر في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في لقاء مرتقب سيحدد هوية المنافس المقبل للفراعنة في رحلة البحث عن اللقب القاري.

صلاح يواصل التهديف

وعلى صعيد سباق الهدافين واصل النجم الدولي محمد صلاح حضوره المؤثر بعدما اختتم ثلاثية منتخب مصر في شباك بنين ليرفع رصيده إلى 3 أهداف ويواصل مطاردة صدارة الهدافين.

غير أن الصدارة لا تزال مغربية خالصة بفضل تألق ابراهيم دياز نجم أسود الأطلس الذي يتربع على قمة الترتيب برصيد 4 أهداف.

دياز .. المفاجآة الكبري

ويعد ابراهيم دياز أحد أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن بعدما فرض نفسه بقوة كلاعب حاسم يمتلك الحل الفردي واللمسة الأخيرة مستفيدًا من تحركاته الذكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ولم تكن أهداف دياز مجرد أرقام بل جاءت في توقيتات مؤثرة منحت منتخب المغرب أفضلية واضحة في مشواره بالبطولة.

رياض محرز فى الصورة 

ولا يقل رياض محرز قائد منتخب الجزائر أهمية في سباق الهدافين حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 أهداف متساويًا مع محمد صلاح وعدد من النجوم.

ويؤكد محرز في هذه النسخة أنه لا يزال أحد أخطر الأجنحة في القارة بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى سواء من اللعب المفتوح أو الكرات الثابتة.

الكعبي .. قناص

أما أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب فيواصل إثبات قيمته كقناص من الطراز الرفيع بعدما سجل 3 أهداف وضعته ضمن كوكبة المتصدرين للمشهد التهديفي. الكعبي يتميز بالحضور القوي داخل منطقة الجزاء والتمركز المثالي ما يجعله ورقة رابحة في حسابات المنتخب المغربي خلال الأدوار المقبلة.

ويشهد سباق الهدافين أيضًا منافسة نيجيرية قوية حيث سجل أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين 3 أهداف لكل منهما ليؤكدا القوة الهجومية الكبيرة للنسور الخضر بينما يظهر اسم لاسين سينايكو لاعب مالي ضمن القائمة ذاتها في مؤشر واضح على تقارب المستويات الهجومية بين المنتخبات.

وبالنظر إلى ترتيب الهدافين نجد أن خمسة لاعبين يتساوون مع محمد صلاح في رصيد 3 أهداف ما يجعل الصراع مفتوحا على مصراعيه في الأدوار الإقصائية حيث قد تحسم التفاصيل الصغيرة وهوية المباريات المقبلة لقب هداف كأس الأمم الأفريقية 2025 في بطولة تؤكد يوما بعد يوم أنها واحدة من أكثر النسخ إثارة وتنافسية في تاريخ المسابقة.

كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر منتخب بنين نيجيريا محمد صلاح ابراهيم دياز رياض محرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

لقاء الخميسي

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

ترشيحاتنا

رئيس جامعة القاهرة

قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعينات عدد من القيادات

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة الأهلية تدشّن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة دعمًا لحقوق الإنسان

قافلة المساعدات الإنسانية

مساعدات غذائية ومستلزمات طبية ومواد بترولية.. قافلة "زاد العزة" الـ 110 تتوجه إلى قطاع غزة

بالصور

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء.. عادة يومية تضر صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

بملابس شتوية.. أسما إبراهيم من رحلتها في جبال الألب الفرنسية

اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم

هجوم أمريكي على أمازون بسبب بيع سيارات معيبة تم استدعاؤها

سيارات أمازون
سيارات أمازون
سيارات أمازون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد