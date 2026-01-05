محمد صلاح يعادل رقم ساديو ماني في أمم إفريقيا

عادل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقم زميله السابق السنغالي ساديو ماني في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وواصل الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، تعزيز مكانته في سجلات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما تقدم إلى المركز الثامن في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة، ليصبح على بعد هدف وحيد من مواطنه حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر.

وجاء الهدف العاشر لصلاح في تاريخ مشاركاته بالبطولة، خلال مواجهة منتخب مصر أمام بنين، التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من نسخة المغرب 2025، حيث اختتم نجم "الريدز" ثلاثية الفوز التي منحت الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وسجل صلاح في جميع المباريات التي خاضها منتخب اللاعب في النسخة الحالية، محققًا ثلاثة أهداف حتى الآن، ليرفع رصيده التهديفي الإجمالي في البطولة القارية إلى 10 أهداف.

وبات قائد المنتخب المصري قريبًا من معادلة رقم حسام حسن، الذي أحرز 11 هدفًا بقميص الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، وهو الرقم ذاته الذي يتقاسمه كل من الكاميروني باتريك مبوما، والإيفواري ديدييه دروجبا.

ويضم المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين سبعة لاعبين سجل كل منهم 10 أهداف، يتقدمهم محمد صلاح، إلى جانب السنغالي ساديو ماني، جناح النصر السعودي، وعدد من نجوم القارة السابقين.

ويعتلي الكاميروني المعتزل صامويل إيتو صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 18 هدفًا، يليه الإيفواري الراحل لوران بوكو بـ14 هدفًا، ثم النيجيري الراحل رشيدي يقيني بـ13 هدفًا، بينما يأتي المصري الراحل حسن الشاذلي رابعًا بـ12 هدفًا.

ويظل الشاذلي الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، يليه حسام حسن بـ11 هدفًا، ثم محمد صلاح بـ10 أهداف، فيما يأتي أحمد حسن رابعًا بـ8 أهداف، وبعده طاهر أبو زيد وعلي أبو جريشة بواقع 7 أهداف لكل منهما.