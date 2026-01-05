تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا

نجح محمد صلاح، نجم منتخب مصر، في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة خلال مواجهة بنين، التي أقيمت اليوم ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي انطلقت في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

قال محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "بدنيا يمكن القول إننا كنا أفضل من منتخب بنين رغم التقارب الكبير في المستوى بين الفريقين".

وأضاف: "لا توجد في كأس أمم أفريقيا منتخبات تخسر بفارق أربعة أو خمسة أهداف لذلك كل المواجهات تكون صعبة للغاية".

أضاف "المستويات متقاربة في كأس أمم أفريقيا، ولا يوجد فريق يخسر بفارق كبير في هذه البطولة، أنا سعيد بهذا الفوز".

وأشار محمد صلاح إلى أن منتخب بلاده كافح كثيرا وعانى أمام بنين من أجل حجز تذكرة التأهل لدور الثمانية، في الوقت الذي يرتكز المنتخب المصري على عناصر معظمها يلعب في الدوري المحلي.

وبشأن طموحه في الفوز بلقب كأس الأمم، ختم صلاح تصريحاته "كنت أحلم كثيرا باللعب في هذا المستوى، إنه شرف لي التواجد في هذه البطولة".