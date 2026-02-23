افطر ومزاجك عندنا.. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمروجي بيع المخدرات عبر مواقع التواصل

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تحرياتها بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يروج لبيع المخدرات تحت شعار "افطر ومزاجك عندنا"، وسط تحذيرات من خطورة استغلال الشهر الكريم للترويج للمواد المخدرة.



وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الأمن للقبض على المتورطين وملاحقة أي نشاط يهدد سلامة المجتمع.

وتضمن المنشور كلمات صاحبه" رمضان كريم ومبارك عليكو وعلينا.. افطر ومزاجك عندنا حصريا (حشيش. بودر.. شابو.. ايس.. بانجو وكل الاقراص ترمادول ومنشطات) بسعر جملة الجملة.



المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أن " كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.



وتنص المادة رقم 34 على" عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.

ونصت المادة رقم 39 على" يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين