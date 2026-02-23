قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
برلمان

احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية طبقا للقانون

عملة ورقية
عملة ورقية
معتز الخصوصي

حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.

عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

وارتفعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 23-2-2026:

ارتغع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026 لنحو:

سعر الشراء: 47.75 جنيه.

سعر البيع: 47.85 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 33.50 جنيه.

سعر البيع: 33.94 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 34.82 جنيه.

سعر البيع: 34.74 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الإثنين 23-2-2026:

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 56.07 جنيه.

سعر البيع: 56.49 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 64.15 جنيه.

سعر البيع: 64.66 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 61.43 جنيه.

سعر البيع: 61.89 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 7.50 جنيه.

سعر البيع: 7.56 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 5.25 جنيه.

سعر البيع: 5.30 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 4.96 جنيه.

سعر البيع: 5.03 جنيه. 

قانون البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري الكتابة على العملات الورقية العملات الورقية والآسيوية

ليلي علوي
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
