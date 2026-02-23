احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية طبقا للقانون

حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.

عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

وارتفعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 23-2-2026:

ارتغع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026 لنحو:

سعر الشراء: 47.75 جنيه.

سعر البيع: 47.85 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 33.50 جنيه.

سعر البيع: 33.94 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 34.82 جنيه.

سعر البيع: 34.74 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 23-2-2026:

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 56.07 جنيه.

سعر البيع: 56.49 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 64.15 جنيه.

سعر البيع: 64.66 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 61.43 جنيه.

سعر البيع: 61.89 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 7.50 جنيه.

سعر البيع: 7.56 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 5.25 جنيه.

سعر البيع: 5.30 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23-2-2026:

سعر الشراء: 4.96 جنيه.

سعر البيع: 5.03 جنيه.