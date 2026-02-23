بعد واقعة الرسم على الأهرامات.. مرشد سياحي يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر فيه مرشد سياحي بالرسم على جدار أحد الآثار أثناء الشرح لمجموعة من السائحين بالجيزة.



وتمكنت أجهزة الأمن، من ضبط المرشد سياحي إثر قيامه بإتلاف جدار أحد الأهرامات .

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، و اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في هذا الصدد، واجه قانون حماية الآثار، جرائم النقش عليها، وأقر عقوبة الحبس والغرامة لمرتكبي جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الآثار، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلفها.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

و يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.

