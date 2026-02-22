قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
«أحبها وأحترم موهبتها».. سمية درويش: الأصوات النادرة مثل شيرين مصدر إلهام لكل فنانة|فيديو
توافد السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية
مجلس الوزراء الأمني ​للاحتلال يجتمع اليوم لمناقشة التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا
فوكس نيوز: ترامب يريد إعادة تشكيل غزة عبر إطلاق مشاريع إسكان ونقل جماعي
وفاة أسطورة السالسا الأمريكي ويلي كولون
سعر الدولار اليوم 22-2-2026
بدء ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان
البيت الأبيض في مواجهة صعبة .. ترامب بين التحذيرات والمعركة العسكرية ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عادات صباحية ترفع هرمون التوتر .. احذرها قبل التاسعة صباحًا

الاستيقاظ
الاستيقاظ
حياة عبد العزيز

يشعر كثير من الأشخاص بالإرهاق قبل أن يبدأ يومهم فعليًا، رغم حصولهم على عدد ساعات نوم كافٍ، لكن خبراء الطب يؤكدون أن المشكلة قد لا تكون في مدة النوم، بل في الطريقة التي نبدأ بها صباحنا.

فبحسب المتخصصين، تُعد الدقائق من 60 إلى 90 الأولى بعد الاستيقاظ المرحلة الأكثر حساسية هرمونيًا خلال اليوم، إذ يحدد الجسم خلالها مستوى التركيز والانتباه والطاقة التي ستستمر لنحو 12 ساعة لاحقة.

وفي هذا السياق، كشف مايك كوتشيس، خبير صحة الهرمونات في موقع “Balance My Hormones”، عن عادات صباحية شائعة قد ترفع مستويات هرمون التوتر «الكورتيزول» بشكل غير ملحوظ قبل الساعة التاسعة صباحًا، ما يؤدي إلى الشعور بالعصبية وتشتت الذهن والإرهاق قبل الظهر.

 الضغط المتكرر على زر الغفوة

قد يبدو تأجيل المنبه أمرًا بسيطًا، إلا أن كوتشيس يوضح أن هذه العادة تُربك النظام الهرموني. 

فمع كل رنين للمنبه، يستيقظ الدماغ جزئيًا ويُفرز الأدرينالين والكورتيزول، ثم يعود للنوم مجددًا. تكرار هذه الدورة يعطل الاستجابة الطبيعية للكورتيزول عند الاستيقاظ، ما يسبب خمولًا وتهيجًا حتى مع نوم كافٍ.

 استخدام الهاتف فور الاستيقاظ

مدّ اليد إلى الهاتف للاطلاع على الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني وعناوين الأخبار يُرسل إشارة استعجال إلى الدماغ، فيتعامل معها كتوتر فوري، مما يرفع مستوى الكورتيزول بسرعة. وقد ينتج عن ذلك نشاط مفرط في الصباح يتبعه هبوط حاد في الطاقة والتركيز بعد الظهر، إضافة إلى تسارع الأفكار والشعور بالتوتر الجسدي.

 تخطي وجبة الإفطار

إهمال تناول الإفطار، خاصة بعد نوم متقطع، يضع الجسم تحت ضغط إضافي. فعند غياب مصدر الطاقة صباحًا، يرفع الجسم مستويات الكورتيزول للحفاظ على توازن السكر في الدم. وقد يشعر الشخص وكأنه يعمل بطاقة الأدرينالين؛ مستيقظ ظاهريًا لكنه غير مستقر نفسيًا، ما يؤدي لاحقًا إلى القلق والانفعال والرغبة الشديدة في تناول الطعام وانخفاض الطاقة منتصف الصباح.

الاستحمام بماء شديد السخونة

رغم أن الماء الساخن يمنح شعورًا بالراحة، فإن الإفراط في حرارته قد يؤثر سلبًا على التوازن الهرموني الصباحي، إذ يسبب انقباضًا سريعًا في الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتحفيز إفراز الكورتيزول، وهو ما ينعكس على الإحساس بالإجهاد بدل الانتعاش.

ويؤكد الخبراء أن تعديل الروتين الصباحي، مثل الاستيقاظ على أول منبه، وتأجيل استخدام الهاتف، وتناول إفطار متوازن، واعتماد حمام دافئ معتدل، يمكن أن يُحدث فارقًا ملحوظًا في مستويات الطاقة والتركيز طوال اليوم.

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

البطل المصري

"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

مشمشية

ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمشية

فول

هنتسحر إيه النهاردة .. فول عربي بالبرتقال وبطاطس مخبوزة

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

