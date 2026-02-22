عادات صباحية ترفع هرمون التوتر .. احذرها قبل التاسعة صباحًا

يشعر كثير من الأشخاص بالإرهاق قبل أن يبدأ يومهم فعليًا، رغم حصولهم على عدد ساعات نوم كافٍ، لكن خبراء الطب يؤكدون أن المشكلة قد لا تكون في مدة النوم، بل في الطريقة التي نبدأ بها صباحنا.

فبحسب المتخصصين، تُعد الدقائق من 60 إلى 90 الأولى بعد الاستيقاظ المرحلة الأكثر حساسية هرمونيًا خلال اليوم، إذ يحدد الجسم خلالها مستوى التركيز والانتباه والطاقة التي ستستمر لنحو 12 ساعة لاحقة.

وفي هذا السياق، كشف مايك كوتشيس، خبير صحة الهرمونات في موقع “Balance My Hormones”، عن عادات صباحية شائعة قد ترفع مستويات هرمون التوتر «الكورتيزول» بشكل غير ملحوظ قبل الساعة التاسعة صباحًا، ما يؤدي إلى الشعور بالعصبية وتشتت الذهن والإرهاق قبل الظهر.

الضغط المتكرر على زر الغفوة

قد يبدو تأجيل المنبه أمرًا بسيطًا، إلا أن كوتشيس يوضح أن هذه العادة تُربك النظام الهرموني.

فمع كل رنين للمنبه، يستيقظ الدماغ جزئيًا ويُفرز الأدرينالين والكورتيزول، ثم يعود للنوم مجددًا. تكرار هذه الدورة يعطل الاستجابة الطبيعية للكورتيزول عند الاستيقاظ، ما يسبب خمولًا وتهيجًا حتى مع نوم كافٍ.

استخدام الهاتف فور الاستيقاظ

مدّ اليد إلى الهاتف للاطلاع على الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني وعناوين الأخبار يُرسل إشارة استعجال إلى الدماغ، فيتعامل معها كتوتر فوري، مما يرفع مستوى الكورتيزول بسرعة. وقد ينتج عن ذلك نشاط مفرط في الصباح يتبعه هبوط حاد في الطاقة والتركيز بعد الظهر، إضافة إلى تسارع الأفكار والشعور بالتوتر الجسدي.

تخطي وجبة الإفطار

إهمال تناول الإفطار، خاصة بعد نوم متقطع، يضع الجسم تحت ضغط إضافي. فعند غياب مصدر الطاقة صباحًا، يرفع الجسم مستويات الكورتيزول للحفاظ على توازن السكر في الدم. وقد يشعر الشخص وكأنه يعمل بطاقة الأدرينالين؛ مستيقظ ظاهريًا لكنه غير مستقر نفسيًا، ما يؤدي لاحقًا إلى القلق والانفعال والرغبة الشديدة في تناول الطعام وانخفاض الطاقة منتصف الصباح.

الاستحمام بماء شديد السخونة

رغم أن الماء الساخن يمنح شعورًا بالراحة، فإن الإفراط في حرارته قد يؤثر سلبًا على التوازن الهرموني الصباحي، إذ يسبب انقباضًا سريعًا في الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتحفيز إفراز الكورتيزول، وهو ما ينعكس على الإحساس بالإجهاد بدل الانتعاش.

ويؤكد الخبراء أن تعديل الروتين الصباحي، مثل الاستيقاظ على أول منبه، وتأجيل استخدام الهاتف، وتناول إفطار متوازن، واعتماد حمام دافئ معتدل، يمكن أن يُحدث فارقًا ملحوظًا في مستويات الطاقة والتركيز طوال اليوم.