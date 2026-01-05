مكاسب بالجملة للمنتخب الوطني بعد عبور بنين

واصل المنتخب الوطني رحلته الي دور ربع نهائي بطولة امم أفريقيا بعد الفوز علي بنين 3-1 في المباراة التي اقيمت مساء اليوم.

وحقق منتخب مصر انتصاره الرابع على التوالي في سجل مبارياته مع منتخب بنين، التي بدأت عام 2004، فيما تعادل المنتخبان مرة واحدة، وفشل منتخب (السناجب) في تحقيق أي انتصار خلال اللقاءات الخمسة التي جمعت المنتخبين، وانتزع منتخب مصر انتصاره الـ63 في سجله بأمم أفريقيا، مقابل 25 تعادلا و27 خسارة، خلال 115 مباراة لعبها في البطولة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات في البطولة، وأكثر المنتخبات خوضا للمباريات، واقتنص حسام حسن، المدير الفني فوزه الـ15 في مبارياته الرسمية التي خاضها مع منتخب مصر.

ووصل محمد صلاح لهدفه رقم 64 مع منتخب مصر في جميع المسابقات، وأًصبح على بعد 4 أهداف فقط من معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

