محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر صلاح رفقة اللاعب مروان عطية، وياسر إبراهيم، بعد تألقهم في ثلاث أهداف خلال مباراة بنين بأمم أفريقيا.

محمد صلاح

ونجح محمد صلاح، نجم منتخب مصر، في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة خلال مواجهة بنين، التي أقيمت اليوم ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي انطلقت في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

قال محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "بدنيا يمكن القول إننا كنا أفضل من منتخب بنين رغم التقارب الكبير في المستوى بين الفريقين".

وأضاف: "لا توجد في كأس أمم أفريقيا منتخبات تخسر بفارق أربعة أو خمسة أهداف لذلك كل المواجهات تكون صعبة للغاية".