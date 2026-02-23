قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يدفع بـ 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية لأهالي غزة
التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
فن وثقافة

محمد نجاتى يكشف سر وصفه نفسه بالابن الشرعى لـ أحمد زكي

محمد نجاتي
محمد نجاتي
علا محمد

كشف الفنان محمد نجاتى عن وصفه لنفسه بـ«الابن الشرعي» للفنان الراحل أحمد زكى، موضحًا أن المقصود هو فى الإطار الفنى فقط، نظرًا لكونه من أبرز الفنانين الذين جسدوا دور ابن «النمر الأسود» فى أعماله السينمائية.

وأشار نجاتى خلال حواره فى برنامج «خط أحمر» الذى يقدمه الإعلامى محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن مشاركته فى فيلم ضد الحكومة كانت علامة فارقة فى مسيرته، حتى إن اسمه يرتبط تلقائيًا بدور ابن أحمد زكى لدى الجمهور.

وأضاف أن الفنان الراحل نفسه كان يعتز به ويعتبره قريبًا منه فنيًا، وهو ما شكل له فخرًا كبيرًا ومسؤولية فى الوقت ذاته.

وعبر نجاتى عن اعتزازه بتجسيد شخصية ابن الفنان الكبير محمود عبد العزيز فى أعمال أخرى، مؤكدًا أن العمل مع هذين النجمين يمثل مدرسة فنية خاصة، قائلًا: «الاتنين دول بالذات عباقرة ومشخصاتية مصر الحقيقيين».


وعن فكرة تقديم سيرة ذاتية لأحمد زكى فى عمل درامى، أوضح نجاتى أنه يتحفظ على تحويل السير الذاتية إلى مسلسلات، معتبرًا أن هذا النوع من الأعمال قد يظلم الشخصية أو يبالغ فى تجميلها بحسب وجهة نظر صناع العمل.

وأضاف أن الأفلام الوثائقية قد تكون أكثر إنصافًا وموضوعية فى تقديم حياة النجوم.

وختم  أن تقديم سيرة ذاتية لشخصية بحجم أحمد زكى مسؤولية كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل حاضر بأعماله ولا يحتاج إلى من يجسده دراميًا، فيما كشف أنه سبق وقدم سيرة ذاتية للموسيقار بليغ حمدى، معتبرًا أن بعض الشخصيات قد تكون دراميًا أسهل من غيرها.

