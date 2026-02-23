محمد نجاتي يكشف موقفه من دخول أبنائه عالم التمثيل

كشف الفنان محمد نجاتي، موقفه من دخول أبنائه إلى عالم التمثيل، مؤكدًا أنه لا يمنعهم من ممارسة أي نشاط أو مهنة يختارونها بحرية.

وأشار نجاتي، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن مهنة التمثيل صعبة للغاية، ويحتاج من يمارسها أن يكون مستعدًا لمواجهة تحدياتها الكبيرة: “أنا أشفق على أولادي إذا قرروا دخول هذه المهنة الشاقة، فهي تتطلب قوة وصبر، ولا يمكن أن تكون المصدر الأساسي للرزق، بل يجب أن تكون الخيار الثاني.”

وأضاف نجاتي، أن الاعتماد الكامل على الفن وحده قد يكون محفوفًا بالمخاطر، فالنجوم الكبار كثيرًا ما واجهوا خيبات وفشلاً بسبب غدر الظروف أو الفن نفسه: “ما فيش فنان ارتاح إلا اللي عمل مصدر دخل بديل يقدر يعتمد عليه، عشان يواجه تقلبات الحياة والمهنة.”

وتحدث نجاتي، عن مراحل الشهرة وتأثيرها على شخصية الفنان، موضحًا أنها قد تصيب الإنسان بالغرور في مرحلة ما، لكنه أكد أن التجربة علمته التواضع: “مررت بمراحل مختلفة من الغرور والتكبر إلى التواضع، وده طبيعي لأي إنسان. أما اللي لسه بيقولوا عني مغرور؟ أقول لهم: كتر خيركم، مسامحكم.”