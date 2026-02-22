أسرار لأول مرة| محمد نجاتي يكشف سر وصفه نفسه بالابن الشرعي لأحمد زكي

تحدث الفنان محمد نجاتي عن وصفه لنفسه بـ"الابن الشرعي" للفنان الراحل أحمد زكي، موضحًا أن المقصود هو في الإطار الفني فقط، نظرًا لكونه من أبرز الفنانين الذين جسدوا دور ابن "النمر الأسود" في أعماله السينمائية.

وأشار نجاتي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن مشاركته في فيلم ضد الحكومة كانت علامة فارقة في مسيرته، حتى إن اسمه يرتبط تلقائيًا بدور ابن أحمد زكي لدى الجمهور.

وأضاف أن الفنان الراحل نفسه كان يعتز به ويعتبره قريبًا منه فنيًا، وهو ما شكل له فخرًا كبيرًا ومسؤولية في الوقت ذاته.

كما عبر نجاتي عن اعتزازه بتجسيد شخصية ابن الفنان الكبير محمود عبد العزيز في أعمال أخرى، مؤكدًا أن العمل مع هذين النجمين يمثل مدرسة فنية خاصة، قائلًا: "الاتنين دول بالذات عباقرة ومشخصاتية مصر الحقيقيين".

وعن فكرة تقديم سيرة ذاتية لأحمد زكي في عمل درامي، أوضح نجاتي أنه يتحفظ على تحويل السير الذاتية إلى مسلسلات، معتبرًا أن هذا النوع من الأعمال قد يظلم الشخصية أو يبالغ في تجميلها بحسب وجهة نظر صناع العمل.

وأضاف أن الأفلام الوثائقية قد تكون أكثر إنصافًا وموضوعية في تقديم حياة النجوم.

وأكد أن تقديم سيرة ذاتية لشخصية بحجم أحمد زكي مسؤولية كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل حاضر بأعماله ولا يحتاج إلى من يجسده دراميًا، فيما كشف أنه سبق وقدم سيرة ذاتية للموسيقار بليغ حمدي، معتبرًا أن بعض الشخصيات قد تكون دراميًا أسهل من غيرها.