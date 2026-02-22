تحديث جديد يحول Bixby إلى مساعد ذكي باللغة الطبيعية على ملايين هواتف جالاكسي

كشفت مجلة Forbes أن سامسونج تستعد لإطلاق تحديث كبير لمساعدها الصوتي Bixby مع واجهة One UI 8.5، بالتزامن مع حدث Galaxy Unpacked المنتظر الكشف خلاله عن سلسلة Galaxy S26.

أوضحت المجلة أن التحديث الجديد يهدف إلى تحويل Bixby إلى «خبير هواتف جالاكسي» يعتمد على اللغة الطبيعية، بحيث يستطيع المستخدم طلب ما يريده بكلمات عادية بدون الحاجة لمعرفة أسماء الإعدادات أو أماكنها داخل القوائم.

أوامر باللغة العادية بدل البحث في إعدادات معقّدة

أشارت سامسونج في بيانها إلى أن Bixby يسمح للمستخدمين بالتحكم في هواتف جالاكسي باستخدام اللغة الطبيعية، دون الحاجة لحفظ أسماء الإعدادات أو أوامر محددة، إذ يكفي أن يصف المستخدم المشكلة أو ما يريد فعله بكلماته الخاصة.

أكدت الشركة أن المستخدم يمكنه مثلًا أن يسأل: «شاشة الموبايل بتتعب عيني أعمل إيه؟»، فيقوم Bixby بتفعيل وضع Eye Comfort Shield، أو يسأل: «ليه الشاشة بتفضل منورة وهي في جيبي؟» فيعرض له إعداد Accidental Touch Protection لمعالجة المشكلة.

إنشاء روتين تلقائي بأمر واحد بدل خطوات طويلة

أوضحت Forbes أن التحديث الجديد يجعل من السهل إنشاء ما يُعرف بـ «الروتينات» أو الأتمتة داخل هاتف جالاكسي، وهي ميزة كانت موجودة سابقًا لكنها تحتاج إلى معرفة مسبقة وإعداد يدوي معقد نسبيًا.

أشارت المجلة إلى مثال قدّمه صانع المحتوى التقني Jimmy is Promo، حيث طلب من Bixby خفض سطوع الشاشة تلقائيًا إلى مستوى معيّن يوميًا في الساعة التاسعة مساءً، فقام الهاتف بإنشاء روتين كامل لتنفيذ الأمر يوميًا بدون دخول المستخدم إلى أي قوائم متقدمة.

تعاون في الخلفية مع Perplexity

أكد التقرير أن سامسونج لم تُشر بشكل مباشر في بيانها إلى دور شركة Perplexity في التحديث الجديد لـ Bixby، لكن تسريبات سابقة أوضحت أن المساعد سيعتمد على مزيج من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بسامسونج ومعالجة طلبات أكثر تعقيدًا عبر تقنيات Perplexity في الخلفية.

أوضحت Forbes أن الشركتين تعاونتا بالفعل خلال الفترات السابقة، حيث قدّمت سامسونج اشتراكات مجانية في خدمة Perplexity Pro لملايين من مستخدمي هواتفها وحواسبها اللوحية، ويبدو أن هذا التعاون تعزّز الآن من خلال دور أعمق في تطوير سلوك Bixby الجديد.

تحديثات مفصلية

أشارت المجلة إلى أن هذا التحديث يُعتبر من أهم الترقيات المنتظرة لمستخدمي هواتف جالاكسي الحالية والقادمة، لأنه يخفّف مشكلة «تكدّس المزايا» في واجهة سامسونج، حيث يضيف كل إصدار جديد عشرات الخصائص التي لا يعرف كثير من المستخدمين بوجودها أصلًا.

أكد التقرير أنBixbyفي صورته الجديدة يساعد المستخدم على الاستفادة من هذه القدرات المخفية عبر سؤال بسيط بدل البحث في شروحات المنتديات أو الإعدادات، ما يحوّل المساعد من أداة مهملة نسبيًا إلى واجهة طبيعية للتحكم في الوظائف المعقّدة للهاتف بشكل مباشر.