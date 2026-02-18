أخبار التكنولوجيا.. بميزات ثورية إليك أفضل هواتف ذكية في 2026 و سامسونج تروج لميزة خصوصية جديدة قبل إطلاق Galaxy S26 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سامسونج تروج لميزة خصوصية جديدة قبل إطلاق Galaxy S26 Ultra

كشفت مجلة فوربس عن أن سامسونج بدأت الترويج مبكرًا لميزة خصوصية جديدة في هواتف Galaxy S26 Ultra وسلسلة Galaxy S26 المنتظرة، قبل حدث Galaxy Unpacked المقبل.

آبل تختبر ميزة ذكاء اصطناعي جديدة لإنشاء قوائم تشغيل في Apple Music

أعلنت منصة 9to5Mac أن أبل أطلقت أول نسخة تجريبية من نظام iOS 26.4 للمطورين، مع إضافة ميزة جديدة في Apple Music تعتمد على تقنيات Apple Intelligence تحت اسم Playlist Playground.

وأوضحت المنصة أن الميزة تتيح للمستخدم إنشاء قائمة تشغيل موسيقية كاملة اعتمادًا على كتابة وصف نصي بسيط بدلًا من إضافة الأغاني يدويًا واحدة تلو الأخرى.

أحدث أخبار التكنولوجيا

تحديث One UI 8.5.. ما الذي يمكن توقعه من التحديث الكبير القادم

سيكون الأسبوع المقبل حافلاً بالإثارة لعشاق سامسونج، حيث تستعد العلامة التجارية لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26. ستُطرح هذه الأجهزة الجديدة بنظام One UI 8.5، الذي يُقدم تغييرات بصرية رائعة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الجديدة والتحسينات الشاملة للنظام.

بميزات ثورية .. إليك أفضل هواتف ذكية في 2026

أطلقت شركة تكنو هاتفي كامون 50 وكامون 50 برو في عدة أسواق أفريقية. وقد تم الإعلان عنهما في المؤتمر العالمي للجوال

على الجانب الآخر يتشارك الهاتفان في معظم مواصفاتهما يستخدم كلا الجهازين نفس المعالج، وسعة البطارية، ومواصفات الشاشة و يتميز طراز Pro بكاميرا تليفوتوغرافية مخصصة بتقنية المنظار 3x. إليكم المواصفات الكاملة.



