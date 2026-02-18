قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
يامال يستعد لصيام رمضان للعام الثاني على التوالي
وزير البترول: غلق شركات تعبئة أسطوانات بوتاجاز مخالفة للأوزان
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. بميزات ثورية إليك أفضل هواتف ذكية في 2026 و سامسونج تروج لميزة خصوصية جديدة قبل إطلاق Galaxy S26 Ultra

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سامسونج تروج لميزة خصوصية جديدة قبل إطلاق Galaxy S26 Ultra

كشفت مجلة فوربس عن أن سامسونج بدأت الترويج مبكرًا لميزة خصوصية جديدة في هواتف Galaxy S26 Ultra وسلسلة Galaxy S26 المنتظرة، قبل حدث Galaxy Unpacked المقبل. 

آبل تختبر ميزة ذكاء اصطناعي جديدة لإنشاء قوائم تشغيل في Apple Music

أعلنت منصة 9to5Mac أن أبل أطلقت أول نسخة تجريبية من نظام iOS 26.4 للمطورين، مع إضافة ميزة جديدة في Apple Music تعتمد على تقنيات Apple Intelligence تحت اسم Playlist Playground. 

وأوضحت المنصة أن الميزة تتيح للمستخدم إنشاء قائمة تشغيل موسيقية كاملة اعتمادًا على كتابة وصف نصي بسيط بدلًا من إضافة الأغاني يدويًا واحدة تلو الأخرى

تحديث One UI 8.5.. ما الذي يمكن توقعه من التحديث الكبير القادم 

سيكون الأسبوع المقبل حافلاً بالإثارة لعشاق سامسونج، حيث تستعد العلامة التجارية لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26. ستُطرح هذه الأجهزة الجديدة بنظام One UI 8.5، الذي يُقدم تغييرات بصرية رائعة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الجديدة والتحسينات الشاملة للنظام.

بميزات ثورية .. إليك أفضل هواتف ذكية في 2026

أطلقت شركة تكنو هاتفي كامون 50 وكامون 50 برو في عدة أسواق أفريقية. وقد تم الإعلان عنهما في المؤتمر العالمي للجوال 

على الجانب الآخر يتشارك الهاتفان في معظم مواصفاتهما يستخدم كلا الجهازين نفس المعالج، وسعة البطارية، ومواصفات الشاشة و يتميز طراز Pro بكاميرا تليفوتوغرافية مخصصة بتقنية المنظار 3x. إليكم المواصفات الكاملة.


 

أحدث أخبار أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات أحدث أخبار التكنولوجيا

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلاميَّة السابع عشر»

البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة الإسلامية السابع عشر بجامعة الأقصر

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

