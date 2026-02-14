بطارية ضخمة في تصميم نحيف.. هاتف تكنو POVA Curve 2 5G يكسر المعادلة

أعلنت شركة تكنو TECNO، رسميا عن هاتفها الجديد POVA Curve 2 5G، ليعزز حضور سلسلة POVA الشهيرة، وأكدت الشركة أن الهاتف سيحصل على تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد، ما يضمن دعما برمجيا ممتدا وتجربة استخدام طويلة الأمد.

مواصفات تكنو POVA Curve 2

يعد التصميم أحد أبرز نقاط قوة POVA Curve 2 5G، إذ يأتي بسمك لا يتجاوز 7.42 ملم ووزن 195 جراما، رغم احتوائه على بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر في تاريخ هواتف تكنو، وتؤكد الشركة أنه من بين أنحف الهواتف في فئته التي تضم بطارية بهذه السعة.

ويتميز هاتف POVA Curve 2 5G، بشاشة AMOLED منحنية وتصميم مستقبلي مستوحى من المركبات الفضائية بين النجمية، ويتوفر بثلاثة ألوان: الفضي وتيتانيوم والبنفسجي.

أما من حيث المتانة، فيحمل الجهاز تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، وحماية من السقوط حتى ارتفاع 1.5 متر بشهادة SGS، إضافة إلى طبقة حماية Corning Gorilla Glass 7i، كما صمم للعمل في درجات حرارة تتراوح بين -20 و60 درجة مئوية.

هاتف POVA Curve 2 5G

بطارية عملاقة مع شحن سريع

يحتوي هاتف POVA Curve 2 5G على بطارية عالية الكثافة بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، بزيادة 2500 مللي أمبير في الساعة عن الجيل السابق، ويدعم شحنا سريعا بقدرة 45 وات، إلى جانب تقنية الشحن المتجاوز التي تقلل من ارتفاع الحرارة أثناء اللعب أو الاستخدام المكثف أثناء الشحن.

كما حصلت البطارية على شهادة TÜV SÜD، وتؤكد الشركة أنها مصممة للحفاظ على كفاءتها لمدة تصل إلى ست سنوات.

هاتف POVA Curve 2 5G

أداء سلس وشاشة فائقة السلاسة

يعتمد الجهاز على معالج ميدياتك Dimensity 7100 الذي يوفر دعم شبكات الجيل الخامس 5G وأداء مستقرا في مختلف الاستخدامات، ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 144 هرتز، ما يمنح تجربة تمرير أكثر سلاسة وأداء بصريا أفضل في الألعاب.

كما يدعم الهاتف شرائح لتعزيز الإشارة المزدوجة لتحسين قوة شبكتي الاتصال الخلوي والواي فاي في المناطق ضعيفة التغطية أو المزدحمة، ويوفر كذلك إمكانية الاتصال الصوتي والرسائل والصور دون اتصال بالإنترنت حتى مسافة 1.5 كيلومتر.

ميزات ذكاء اصطناعي وأدوات ذكية

يعمل الهاتف بواجهة HiOS 16 التي تقدم مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تلخيص المحتوى، والمساعدة في الكتابة، وتقليل ضوضاء المكالمات، وتحسين الصور تلقائيا.

كما يضم ميزات إنتاجية مثل FlashMemo لالتقاط المحتوى المعروض على الشاشة بسرعة، وMind Hub لتنظيم الأفكار والملاحظات المحفوظة.

وتتوفر أيضا مزايا مخصصة حسب المنطقة، من بينها تذكيرات أوقات الصلاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويقدم المساعد الذكي Ella دعما شخصيا وتفاعلا صوتيا طبيعيا لمختلف المهام اليومية.