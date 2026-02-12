قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تصميم فريد وأداء خارق.. أبرز هواتف الإصدار المحدود في 2026

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
شيماء عبد المنعم

من تصاميم مستوحاة من عوالم الفانتازيا إلى لمسات كريستالية فاخرة، لم تعد الهواتف ذات الإصدارات الخاصة مجرد أجهزة لافتة للنظر، بل تحولت إلى قطع قابلة للاقتناء وعناصر تعكس الهوية والثقافة الشعبية، وغالبا ما تأتي بإعادة تصميم مبتكرة لأجهزة معروفة بالفعل. 

ومع بداية 2026، نسلط الضوء على مجموعة من أبرز الهواتف الذكية محدودة الإصدار التي تستلهم أفكارها من الثقافة الجماهيرية، والأحداث العالمية، وعالم الموضة، والألعاب، وغيرها، إليكم أبرز الإصدارات الخاصة المتاحة حاليا.

أبرز هواتف الإصدار المحدود في 2026

1. هاتف Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition:

تتصدر القائمة نسخة ريلمي Realme 15 Pro Game of Thrones التي تقدم تصميما فريدا بطابع خيالي مستوحى من المسلسل الشهير من HBO، يتميز الهاتف بظهر جلدي بتأثير “Dragonfire” يتغير لونه من الأسود إلى الأحمر عند ارتفاع الحرارة، في لمسة تعكس أجواء التنانين في ويستروس.

ويضم الإصدار لمسات ذهبية حول وحدة الكاميرا، وواجهة مستخدم بعناصر مستوحاة من العمل، إضافة إلى علبة خاصة تتضمن تذكارات وشعارات من منازل ويستروس.

وعلى مستوى المواصفات، يحتفظ الهاتف بنفس عتاد النسخة القياسية، بما في ذلك شاشة AMOLED قياس 6.8 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، ومعالج Snapdragon 7 Gen 4، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير.

هاتف ريلمي Realme 15 Pro Game of Thrones

2. هاتف موتورولا Edge 70 Swarovski Edition:

لعشاق التقنية الممزوجة بالموضة، تقدم شركة موتورولا إصدار Edge 70 Swarovski Edition الذي يعد من أكثر الهواتف أناقة هذا العام، يأتي الهاتف بلون “بانتون” لعام 2026 “Cloud Dancer” وهو لون أبيض هادئ يمثل الصفاء والأناقة، ومزينا بـ14 كريستالة من سواروفسكي.

ويندرج هذا الإصدار ضمن مجموعة “Brilliant Collection”، ليضيف لمسة فاخرة إلى تصميم الهاتف النحيف للغاية، أما المواصفات التقنية فتبقى كما هي، مع شاشة pOLED قياس 6.67 بوصة، ومعالج Snapdragon 7 Gen 4، وكاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية 4800 مللي أمبير، وهيكل بسمك يقل عن 6 ملم.

إصدار Edge 70 Swarovski Edition

3. هاتف موتورولا Razr FIFA World Cup 2026 Edition:

قدمت شركة موتورولا أيضا إصدارا خاصا لعشاق كرة القدم تحت اسم Razr FIFA World Cup 2026 Edition، احتفالا بأكبر حدث كروي عالمي، ويحافظ الهاتف على تصميم Razr القابل للطي، لكنه يأتي بواجهة خارجية من الجلد النباتي مزينة برسومات مستوحاة من هوية البطولة.

كما يتضمن خلفيات ونغمات وشعارات رسمية للبطولة مثبتة مسبقا، ليكون بمثابة إكسسوار احتفالي للمشجعين، ويضم الهاتف شاشة AMOLED قابلة للطي بقياس 6.9 بوصة، ومعالج ميدياتك Dimensity 7400X، وشاشة خارجية 3.6 بوصة، وبطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات سلكيا و15 وات لاسلكيا.

Razr FIFA World Cup 2026 Edition

4. هاتف سامسونج Galaxy Z Flip7 Olympic Edition:

يعد Galaxy Z Flip7 Olympic Edition من أبرز الإصدارات الخاصة مطلع 2026، وصمم هذا الإصدار خصيصا للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية “ميلانو كورتينا 2026”.

ويأتي الهاتف بتصميم أزرق وذهبي مستوحى من الروح الأولمبية، إلى جانب تطبيقات مخصصة للرياضيين وأدوات اتصال محسنة، ورغم أنه غير متاح للبيع للجمهور، فإنه يوزع على آلاف الرياضيين المشاركين، ما قد يجعله قطعة نادرة لهواة الاقتناء مستقبلا، ويحتفظ الجهاز بالمواصفات الأساسية لنسخة Flip7 القابلة للطي مع إضافات تصميمية وبرمجية خاصة بالمناسبة.

Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

5. هاتف نوبيا Red Magic 11 Pro+ Wuthering Waves Edition:

أما عشاق الألعاب، فيمكنهم التوجه إلى إصدار Red Magic 11 Pro+ Wuthering Waves Edition الذي طرح بتصميم “Energy Red” المستوحى من لعبة الهواتف الشهيرة Wuthering Waves.

ويشمل الإصدار واجهات وأيقونات وخلفيات ورسوم شحن مخصصة، إضافة إلى ملحقات بطابع اللعبة مثل الغطاء الواقي والشارات الخاصة. 

ويحافظ الهاتف على مواصفات رائدة، من بينها معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وشاشة AMOLED قياس 6.85 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، وبطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير، مع إضاءة RGB ونظام تبريد نشط بمروحة مدمجة.

 إصدار Red Magic 11 Pro+ Wuthering Waves Edition
