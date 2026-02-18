قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية .. إليك أفضل هواتف ذكية في 2026

هاتفي كامون 50 وكامون 50 برو
هاتفي كامون 50 وكامون 50 برو
لمياء الياسين

أطلقت شركة تكنو هاتفي كامون 50 وكامون 50 برو في عدة أسواق أفريقية. وقد تم الإعلان عنهما في المؤتمر العالمي للجوال 

على الجانب الآخر يتشارك الهاتفان في معظم مواصفاتهما يستخدم كلا الجهازين نفس المعالج، وسعة البطارية، ومواصفات الشاشة و يتميز طراز Pro بكاميرا تليفوتوغرافية مخصصة بتقنية المنظار 3x. إليكم المواصفات الكاملة.


مواصفات هاتفي تكنو كامون 50 وكامون 50 برو

يعمل كل من هاتفي Tecno Camon 50 و Tecno Camon 50 Pro بمعالج MediaTek Helio G200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت. 

أما بالنسبة لسعة التخزين، فيأتي طراز Pro بسعة 256 جيجابايت، بينما يبدأ الطراز القياسي من 128 جيجابايت.

يتم تشغيل كلا الجهازين بواسطة بطارية كبيرة بسعة 6150 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 45 وات.
يتميز كلاهما بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز  كما تتضمن الشاشات ماسح بصمة مدمج وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ميزات هاتفي تكنو كامون 50 وكامون 50 بروللنشؤ 4


ميزات هاتفي تكنو كامون 50 وكامون 50 برو

في الجهة الخلفية، يشترك كلا الهاتفين في نفس المستشعر الرئيسي سوني LYT700C بدقة 50 ميجابكسل  وهي نفس الكاميرا المستخدمة في هاتف تكنو كامون 40 برو العام الماضي  إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. لكن كامون 50 برو يتميز بكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS).

من ناحية البرمجيات، يأتي كلا الهاتفين بنظام التشغيل HiOS 16 من TECNO، ويتمتعان بتصنيف IP68/69/69K لمقاومة الغبار والماء. كما توفر Tecno مفتاح الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة ومكبرات صوت ستيريو تدعم تقنية Dolby Atmos.

  يُباع هاتف Camon 50 بسعر 37,500 شلن كيني (حوالي 290 دولارًا أمريكيًا)، بينما يُباع Camon 50 Pro بسعر 44,000 شلن كيني (حوالي 340 دولارًا أمريكيًا). كلا الجهازين متاحان حاليًا للطلب المسبق.

شركة تكنو سعة التخزين ذاكرة وصول عشوائي كاميرا أمامية الشحن السلكي الذكاء الاصطناعي تقنية الجيل الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

أشقاء يقتلون محامية إثر حكم قضائي| ومحام زميلها: اعتدوا عليها وقيدوها وألقوها من الشرفة

أشقاء يقتلون محامية إثر حكم قضائي| ومحام زميلها: اعتدوا عليها وقيدوها وألقوها من الشرفة

الزوجين

ملحقوش يفرحوا.. ماذا حدث لعروسين بعد 3 ايام من زواجهما؟

برشلونة

برشلونة في مهب العاصفة.. 5 ملفات شائكة على مكتب فليك لإنقاذ الموسم

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد