بميزات ثورية .. إليك أفضل هواتف ذكية في 2026

أطلقت شركة تكنو هاتفي كامون 50 وكامون 50 برو في عدة أسواق أفريقية. وقد تم الإعلان عنهما في المؤتمر العالمي للجوال

على الجانب الآخر يتشارك الهاتفان في معظم مواصفاتهما يستخدم كلا الجهازين نفس المعالج، وسعة البطارية، ومواصفات الشاشة و يتميز طراز Pro بكاميرا تليفوتوغرافية مخصصة بتقنية المنظار 3x. إليكم المواصفات الكاملة.



مواصفات هاتفي تكنو كامون 50 وكامون 50 برو

يعمل كل من هاتفي Tecno Camon 50 و Tecno Camon 50 Pro بمعالج MediaTek Helio G200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت.

أما بالنسبة لسعة التخزين، فيأتي طراز Pro بسعة 256 جيجابايت، بينما يبدأ الطراز القياسي من 128 جيجابايت.

يتم تشغيل كلا الجهازين بواسطة بطارية كبيرة بسعة 6150 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 45 وات.

يتميز كلاهما بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز كما تتضمن الشاشات ماسح بصمة مدمج وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ميزات هاتفي تكنو كامون 50 وكامون 50 برو

في الجهة الخلفية، يشترك كلا الهاتفين في نفس المستشعر الرئيسي سوني LYT700C بدقة 50 ميجابكسل وهي نفس الكاميرا المستخدمة في هاتف تكنو كامون 40 برو العام الماضي إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. لكن كامون 50 برو يتميز بكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS).

من ناحية البرمجيات، يأتي كلا الهاتفين بنظام التشغيل HiOS 16 من TECNO، ويتمتعان بتصنيف IP68/69/69K لمقاومة الغبار والماء. كما توفر Tecno مفتاح الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة ومكبرات صوت ستيريو تدعم تقنية Dolby Atmos.

يُباع هاتف Camon 50 بسعر 37,500 شلن كيني (حوالي 290 دولارًا أمريكيًا)، بينما يُباع Camon 50 Pro بسعر 44,000 شلن كيني (حوالي 340 دولارًا أمريكيًا). كلا الجهازين متاحان حاليًا للطلب المسبق.